أجواء حماسية في البطولات الرياضية الطلابية بجامعة فيلادلفيا

وطنا اليوم:نظمت دائرة الأنشطة الطلابية في عمادة شؤون الطلبة بجامعة فيلادلفيا مجموعة من البطولات الرياضية على مستوى الجامعة، شملت كرة الطائرة والريشة الطائرة، وذلك ضمن فعاليات الدائرة لتعزيز المشاركة الطلابية والنشاط البدني.

وشهدت المباراة النهائية لبطولة كرة الطائرة لطلاب كليات الجامعة، التي أقيمت مؤخرًا في الصالة الرياضية، منافسة قوية بين كلية التمريض وكلية الهندسة، وأسفرت عن فوز فريق كلية الهندسة، وسط أجواء حماسية وروح رياضية عالية.

وفي بطولة الريشة الطائرة على مستوى الجامعة، شارك فيها 44 طالبًا و20 طالبة من مختلف الكليات والتخصصات، حيث تنافس الطلاب والطالبات بروح رياضية وعزيمة كبيرة، وأسفرت النتائج عن فوز الطالب أحمد نور الدين خليفة من تخصص الأمن السيبراني بالمركز الأول، وجاء في المركز الثاني عبد الرحمن سامي هاشم مناصرة من تخصص اللغة الإنجليزية التطبيقية، بينما تقاسم المركز الثالث كل من محمد شعبان السيد القرضاوي من تخصص العلاج الطبيعي ووديع خلدون محمد من تخصص الرياضيات.

أما في فئة الطالبات، فقد فازت بالمركز الأول الطالبة سمر غازي سعدي عقدة من تخصص علم البيانات والذكاء الاصطناعي، وجاءت في المركز الثاني رشا حسين العساف من تخصص اللغة الصينية، فيما تقاسمت المركز الثالث كل من ندى محمد خليل صالح من تخصص التربية الرياضية، وغصون خضر إبراهيم المعري من تخصص اللغة العربية وأدابها، وإلهام يحيى محمد علقم من تخصص التربية الرياضية.

وأشرف على تنظيم البطولات ومتابعتها وتحكيمها كل من الكابتن محمود الخطيب، والكابتن محمد أبو ربيع، والكابتن إيناس الملاح، بحضور عميد شؤون الطلبة الدكتور حسن الدباس، ومدير دائرة الأنشطة الطلابية، ومساعد المدير، والمشرفين الرياضيين، وأعضاء الهيئة التدريسية والأكاديمية.

وأكدت عمادة شؤون الطلبة ودائرة الأنشطة الطلابية أن هذه البطولات تأتي ضمن جهودها المستمرة لتعزيز النشاط الطلابي والرياضي، وتهيئة بيئة داعمة لتطوير مهارات الطلبة وقدراتهم البدنية والفكرية، بما يسهم في بناء شخصياتهم وصقل خبراتهم الجامعية