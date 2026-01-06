بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. عربي دولي

وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلى يقوم بأول زيارة رسمية إلى أرض الصومال

6 يناير 2026
وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلى يقوم بأول زيارة رسمية إلى أرض الصومال

وطنا اليوم:وصل وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلى، جدعون ساعر، صباح اليوم الثلاثاء، إلى أرض الصومال، فى أول زيارة رسمية يقوم بها مسؤول إسرائيلى منذ اعتراف إسرائيل بالإقليم الانفصالى، وفق ما أفاد به مصدر دبلوماسى فى صومالى لاند لموقع « آى 24» العبرى.
وفي بيان نشره على مواقع التواصل الاجتماعي، وصف ساعر لقاءه بزعيم “أرض الصومال”، الرئيس عبد الرحمن محمد عبد الله، بأنه “شرف عظيم”. كما التقى ساعر بوزير خارجية الإقليم وعدد من كبار المسؤولين.
وقال ساعر في بيان: “إن الاعتراف المتبادل وإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين ليسا ضد أي طرف. هدفنا المشترك هو تعزيز مصلحة الشعبين والبلدين”. وأضاف أن عبد الله سيزور إسرائيل بدعوة من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
وفي 26 ديسمبر/كانون الأول، أعلن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن إسرائيل ستعترف بجمهورية أرض الصومال كدولة مستقلة ذات سيادة، لتصبح إسرائيل بذلك أول دولة عضو في الأمم المتحدة تمنحها اعترافًا دبلوماسيًا كاملًا.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
09:38

قتيلان و6 جرحى بإطلاق نار في كنيسة في يوتا الأميركية

09:31

التحالف: عيدروس الزبيدي هرب للإمارات عبر أرض الصومال

09:26

هل نعلن العام 2026 عاماً لشمول العاملات الزراعيات بمظلة الضمان.؟

09:25

التوسع الإسرائيلي في البحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسط: الدلائل والأبعاد

09:23

مأدبا اليوم: نحو تطوير شامل ومستدام

09:22

السيوف يكتب: الوعي السياسي في الجامعات الأردنية… كثير من التصفيق…قليل من الكهرباء!

09:21

كذبة التقييم… حين يُساوى الاجتهاد بالادّعاء

09:10

ترمب يوقع إعلانا بالانسحاب من 66 منظمة دولية

09:07

وزير الداخلية الفنزويلي: إصابة مادورو وزوجته ومقتل 100 شخص في الهجوم الأميركي

20:38

شركات دخان ترفع أسعارها اعتبارا من الخميس

20:27

نتنياهو: لقد جئنا لإعادة النقب إلى إسرائيل وهذا يعني الاستيطان بنطاق لم نعهده من قبل

20:18

إعلان حظر التجول في مدينة عدن جنوب اليمن

وفيات
وفيات الأربعاء 7 – 1 – 2026وفيات الثلاثاء 6 – 1 – 2026وفيات الإثنين 5 – 1 – 2026عائلة نضال ملو العين تنعى رئيس الوزراء الأسبق علي أبو الراغبوفاة رئيس الوزراء الأسبق علي ابو الراغب