وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلى يقوم بأول زيارة رسمية إلى أرض الصومال

وطنا اليوم:وصل وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلى، جدعون ساعر، صباح اليوم الثلاثاء، إلى أرض الصومال، فى أول زيارة رسمية يقوم بها مسؤول إسرائيلى منذ اعتراف إسرائيل بالإقليم الانفصالى، وفق ما أفاد به مصدر دبلوماسى فى صومالى لاند لموقع « آى 24» العبرى.

وفي بيان نشره على مواقع التواصل الاجتماعي، وصف ساعر لقاءه بزعيم “أرض الصومال”، الرئيس عبد الرحمن محمد عبد الله، بأنه “شرف عظيم”. كما التقى ساعر بوزير خارجية الإقليم وعدد من كبار المسؤولين.

وقال ساعر في بيان: “إن الاعتراف المتبادل وإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين ليسا ضد أي طرف. هدفنا المشترك هو تعزيز مصلحة الشعبين والبلدين”. وأضاف أن عبد الله سيزور إسرائيل بدعوة من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وفي 26 ديسمبر/كانون الأول، أعلن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن إسرائيل ستعترف بجمهورية أرض الصومال كدولة مستقلة ذات سيادة، لتصبح إسرائيل بذلك أول دولة عضو في الأمم المتحدة تمنحها اعترافًا دبلوماسيًا كاملًا.