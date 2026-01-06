بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. جامعات

دائرة المكتبة ومصادر المعلومات في جامعة فيلادلفيا تنظم محاضرة علمية حول أساسيات البحث العلمي

6 يناير 2026
دائرة المكتبة ومصادر المعلومات في جامعة فيلادلفيا تنظم محاضرة علمية حول أساسيات البحث العلمي

وطنا اليوم:نظّمت دائرة المكتبة ومصادر المعلومات، وبالتعاون مع عمادة كلية الآداب والعلوم التربوية، محاضرة علمية بعنوان «أساسيات البحث العلمي – دور المكتبات في خدمة الباحثين»، قدّمها الأستاذ الدكتور ربحي عليان، وذلك بحضور أكاديمي وبمشاركة من الطلبة والباحثين.
وتناولت المحاضرة مفهوم البحث العلمي وأهميته في تطوير المعرفة، إلى جانب تسليط الضوء على الدور المحوري الذي تضطلع به المكتبات الجامعية في دعم الباحثين وتيسير وصولهم إلى مصادر المعلومات العلمية الموثوقة.
وأكدت مديرة دائرة المكتبة ومصادر المعلومات، الدكتورة سناء خليل السيد، أن تنظيم هذه المحاضرة يأتي في إطار حرص الدائرة على تنفيذ أنشطة علمية نوعية تسهم في تعزيز البحث الأكاديمي ورفع كفاءة الطلبة والباحثين في الجامعة.
من جانبه، أشار عميد كلية الآداب والعلوم التربوية، الأستاذ الدكتور عمر كفاوين، إلى أهمية التكامل بين الكليات الأكاديمية والمكتبة الجامعية في خدمة العملية التعليمية والبحثية، مؤكداً دعم الكلية المتواصل لمبادرات البحث العلمي.
وشهدت المحاضرة تفاعلاً إيجابياً من الحضور، تمثّل في نقاشات علمية وأسئلة أسهمت في إثراء محاور اللقاء.
ويأتي تنظيم هذه المحاضرة ضمن سلسلة من الفعاليات العلمية التي تهدف إلى تنمية مهارات البحث العلمي لدى الطلبة والباحثين في الجامعة


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
09:38

قتيلان و6 جرحى بإطلاق نار في كنيسة في يوتا الأميركية

09:31

التحالف: عيدروس الزبيدي هرب للإمارات عبر أرض الصومال

09:26

هل نعلن العام 2026 عاماً لشمول العاملات الزراعيات بمظلة الضمان.؟

09:25

التوسع الإسرائيلي في البحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسط: الدلائل والأبعاد

09:23

مأدبا اليوم: نحو تطوير شامل ومستدام

09:22

السيوف يكتب: الوعي السياسي في الجامعات الأردنية… كثير من التصفيق…قليل من الكهرباء!

09:21

كذبة التقييم… حين يُساوى الاجتهاد بالادّعاء

09:10

ترمب يوقع إعلانا بالانسحاب من 66 منظمة دولية

09:07

وزير الداخلية الفنزويلي: إصابة مادورو وزوجته ومقتل 100 شخص في الهجوم الأميركي

20:38

شركات دخان ترفع أسعارها اعتبارا من الخميس

20:27

نتنياهو: لقد جئنا لإعادة النقب إلى إسرائيل وهذا يعني الاستيطان بنطاق لم نعهده من قبل

20:18

إعلان حظر التجول في مدينة عدن جنوب اليمن

وفيات
وفيات الأربعاء 7 – 1 – 2026وفيات الثلاثاء 6 – 1 – 2026وفيات الإثنين 5 – 1 – 2026عائلة نضال ملو العين تنعى رئيس الوزراء الأسبق علي أبو الراغبوفاة رئيس الوزراء الأسبق علي ابو الراغب