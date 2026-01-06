دائرة المكتبة ومصادر المعلومات في جامعة فيلادلفيا تنظم محاضرة علمية حول أساسيات البحث العلمي

وطنا اليوم:نظّمت دائرة المكتبة ومصادر المعلومات، وبالتعاون مع عمادة كلية الآداب والعلوم التربوية، محاضرة علمية بعنوان «أساسيات البحث العلمي – دور المكتبات في خدمة الباحثين»، قدّمها الأستاذ الدكتور ربحي عليان، وذلك بحضور أكاديمي وبمشاركة من الطلبة والباحثين.

وتناولت المحاضرة مفهوم البحث العلمي وأهميته في تطوير المعرفة، إلى جانب تسليط الضوء على الدور المحوري الذي تضطلع به المكتبات الجامعية في دعم الباحثين وتيسير وصولهم إلى مصادر المعلومات العلمية الموثوقة.

وأكدت مديرة دائرة المكتبة ومصادر المعلومات، الدكتورة سناء خليل السيد، أن تنظيم هذه المحاضرة يأتي في إطار حرص الدائرة على تنفيذ أنشطة علمية نوعية تسهم في تعزيز البحث الأكاديمي ورفع كفاءة الطلبة والباحثين في الجامعة.

من جانبه، أشار عميد كلية الآداب والعلوم التربوية، الأستاذ الدكتور عمر كفاوين، إلى أهمية التكامل بين الكليات الأكاديمية والمكتبة الجامعية في خدمة العملية التعليمية والبحثية، مؤكداً دعم الكلية المتواصل لمبادرات البحث العلمي.

وشهدت المحاضرة تفاعلاً إيجابياً من الحضور، تمثّل في نقاشات علمية وأسئلة أسهمت في إثراء محاور اللقاء.

ويأتي تنظيم هذه المحاضرة ضمن سلسلة من الفعاليات العلمية التي تهدف إلى تنمية مهارات البحث العلمي لدى الطلبة والباحثين في الجامعة