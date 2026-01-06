مشاركة طلبة عمان الاهلية بمختبر السياسات الشبابية حول التحول الغذائي والزراعي

وطنا اليوم:شارك طلبة تخصص التكنولوجيا الزراعية الحيوية وهندسة الجينات في جامعة عمّان الأهلية بمختبر السياسات الشبابية حول التحول الغذائي والزراعي ضمن فعالية مسارات المستقبل الوطنية، التي نظمها الملتقى الأردني للإبداع الشبابي بالشراكة مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو).

وجاءت مشاركة الطلبة من خلال طرح رؤى وأفكار شبابية مبتكرة حول مستقبل النظم الغذائية والاستدامة في الأردن، مستندين إلى خلفيتهم الأكاديمية في مجالات التكنولوجيا الحيوية والهندسة الوراثية، بما يسهم في دعم توجهات التنمية المستدامة وتعزيز الأمن الغذائي.