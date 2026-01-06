مذكرة تفاهم بين عمّان الأهلية والجامعة السورية الخاصة

وطنا اليوم:وقّعت جامعة عمّان الأهلية، ممثّلة برئيسها الأستاذ الدكتور ساري حمدان، مذكرة تفاهم مع الجامعة السورية الخاصة، ممثّلة برئيسها الأستاذ الدكتور عبد الرزاق الحسين، بهدف تعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي بين الجانبين.

وحضر توقيع المذكرة من الجامعة السورية الخاصة مدير الجودة والاعتماد الأكاديمي الأستاذ همام حمصي، ومن جامعة عمّان الأهلية عميد البحث العلمي الأستاذ الدكتور أحمد أبو عرابي، ومدير مركز الارتباط العالمي الدكتورة فيروز أبو سويلم، حيث تأتي هذه الاتفاقية في إطار حرص الجامعتين على توسيع مجالات الشراكة والتعاون الأكاديمي المشترك.

وأكد الأستاذ الدكتور ساري حمدان أن توقيع مذكرة التفاهم ينسجم مع رؤية جامعة عمّان الأهلية الهادفة إلى تعزيز شراكاتها الأكاديمية مع الجامعات العربية، وفتح آفاق جديدة لتبادل الخبرات العلمية والبحثية، بما يسهم في تطوير البرامج الأكاديمية والارتقاء بجودة التعليم العالي، وخدمة الطلبة وأعضاء الهيئة التدريسية والبحثية في كلا المؤسستين.

من جانبه، أعرب الأستاذ الدكتور عبد الرزاق الحسين عن اعتزازه بتوقيع هذه المذكرة مع جامعة عمّان الأهلية، مشيرًا إلى أن الاتفاقية تمثّل خطوة مهمة نحو بناء تعاون أكاديمي فاعل ومستدام، وتعزيز العمل المشترك في مجالات البحث العلمي والتبادل الأكاديمي، بما يدعم مسيرة التعليم العالي في البلدين.

وتنص مذكرة التفاهم على التعاون في مجالات البحث العلمي، وتبادل أعضاء الهيئة التدريسية والطلبة، وتنظيم المؤتمرات وورش العمل والأنشطة الأكاديمية المشتركة، بما يخدم المصالح العلمية والتعليمية للجامعتين.

وقد تخلّل الزيارة جولة ميدانية في عدد من مرافق وكليات الجامعة، شملت كلية طب الأسنان، و قسم العلاج الطبيعي بكلية العلوم الطبية المساندة ، وكلية العمارة والتصميم ومجمع الأرينا الرياضي .

وقد كان في استقبال الوفد خلال الزيارة ، عميد كلية العلوم الطبية المساندة الاستاذ الدكتور غالب عريقات، ورئيس قسم العلاج الطبيعي الدكتور سعد النعسان، وعميد كلية العمارة والتصميم الأستاذ الدكتورة راما الربضي، ومشرفي ومسؤولي مجمع الأرينا الرياضي

وقد أبدى أعضاء الوفد إعجابهم بالتطور الكبير في كليات الجامعة ومختبراتها ومرافقها الى جانب تميّز مجمع الارينا الرياضي بأقسامه وتجهيزاته المتطورة .