الجراح يتفقد مستودعات الكتب في تربية الطيبة والوسطية.

6 يناير 2026
الجراح يتفقد مستودعات الكتب في تربية الطيبة والوسطية.

وطنا اليوم:ضمن إطار الاستعدادات ورفع الجاهزية لبدء الفصل الدراسي الثاني ، تفقد مدير التربية والتعليم للواءي الطيبة والوسطية الدكتور زياد الجراح، اليوم، مستودعات كتب المديرية، وذلك للاطلاع على إجراءات استلام الكتب المدرسية من المستودعات الرئيسية لوزارة التربية والتعليم، وآلية فرزها وتنظيمها تمهيدًا لتوزيعها على مدارس المديرية.

واطلع الدكتور الجراح خلال الجولة على جاهزية المستودعات ، وسير العمل المتبع في عمليات الاستلام والتخزين، ومدى الالتزام بالتعليمات الناظمة، بما يضمن إيصال الكتب المدرسية إلى المدارس في الوقت المناسب وبالكميات المطلوبة، وبما يحقق مصلحة الطلبة ويسهم في انتظام العملية التعليمية.

وأكد الجراح أهمية الدقة في العمل وحسن التنظيم، مشددًا على ضرورة تضافر الجهود لضمان سرعة الإنجاز واستكمال التوزيع وفق برنامج التسليم الذي أعدته المديرية، مثمنًا في الوقت ذاته جهود أمناء المستودعات ، ودورهم في إنجاح هذه المهمة الوطنية.


