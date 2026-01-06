جامعة فيلادلفيا والجمعية العربية لعلم النفس الرياضي توقعان مذكرة تفاهم

وطنا اليوم:وقعت جامعة فيلادلفيا والجمعية العربية لعلم النفس الرياضي التطبيقي والعلوم المرتبطة، مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون العلمي والأكاديمي والبحثي المشترك بين الطرفين.

ووقع المذكرة عن جامعة فيلادلفيا رئيسها الأستاذ الدكتور عبدالله الجراح، وعن الجمعية الأستاذ الدكتور عبد الباسط الشرمان، بحضور نائب الرئيس للشؤون المالية والإدارية الأستاذ الدكتور خالد السرطاوي.

وتأتي هذه المذكرة انطلاقًا من مبدأ تعزيز الشراكات البحثية بين المؤسسات العلمية العربية، وإيمانًا بأهمية تطوير البحث العلمي في مجالات علم النفس الرياضي والعلوم المرتبطة به، من خلال توحيد الجهود وتبادل الخبرات بما يخدم العملية التعليمية والبحثية.

ونصت المذكرة على دعم البحث العلمي، وتبادل الخبرات العلمية والعملية بين أعضاء الهيئة التدريسية والباحثين، والإسهام في تطوير البرامج الأكاديمية والتدريبية ذات الاهتمام المشترك.

كما شملت مجالات التعاون تنفيذ بحوث علمية مشتركة ونشرها في المجلات العلمية المحكمة، وتنظيم المؤتمرات والندوات وورش العمل والدورات التدريبية، وتبادل أعضاء هيئة التدريس والخبراء والباحثين لأغراض التدريس أو البحث أو التدريب.

وتضمنت بنود المذكرة الإشراف المشترك على رسائل الماجستير وأطروحات الدكتوراه وفق الأنظمة المعمول بها لدى الطرفين، وتبادل المطبوعات العلمية والمراجع والنتاجات البحثية، إلى جانب إعداد البرامج والمشاريع العلمية ذات الطابع المحلي والإقليمي والدولي.

وأعرب الجانبان عن تطلعهما إلى تعزيز التعاون العلمي والبحثي المشترك، وتنفيذ البرامج والمشاريع الأكاديمية التي تسهم في تطوير علم النفس الرياضي والعلوم المرتبطة به.