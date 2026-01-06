( 32 ) ألف متقاعد جديد خلال العام 2025

الخبير موسى الصبيحي

بلغ عدد متقاعدي الضمان الجدد خلال العام الفائت 2025 حوالي ( 32 ) ألف متقاعد بمعدل ( 2666 ) متقاعداً شهرياً.

ويستحوذ متقاعدو المبكر على حوالي ثُلثي العدد المذكور، فيما يتوزع الثلث المتبقي على رواتب تقاعد الشيخوخة والشيخوخة الوجوبي والوفاة الطبيعية والوفاة الناشئة عن إصابة عمل، ورواتب اعتلال العجز الكلي والجزئي الطبيعي، ورواتب اعتلال العجز الكلي والجزئي الإصابي.

ومن المتوقّع أن ترتفع فاتورة التقاعد الإجمالية لكافة متقاعدي الضمان بمختلف أنواع رواتبهم التقاعدية من ( 1.830 ) مليار دينار ( مليار و “830” مليون دينار للعام 2024 لتصل إلى ( 2.030 ) مليار دينار (ملياران و “30” مليون دينار) للعام 2025. بارتفاع مقدّر بقيمة (200) مليون دينار وبما نسبته (11%).