بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. آراء واقلام

( 32 ) ألف متقاعد جديد خلال العام 2025

6 يناير 2026
( 32 ) ألف متقاعد جديد خلال العام 2025

الخبير موسى الصبيحي

بلغ عدد متقاعدي الضمان الجدد خلال العام الفائت 2025 حوالي ( 32 ) ألف متقاعد بمعدل ( 2666 ) متقاعداً شهرياً.

ويستحوذ متقاعدو المبكر على حوالي ثُلثي العدد المذكور، فيما يتوزع الثلث المتبقي على رواتب تقاعد الشيخوخة والشيخوخة الوجوبي والوفاة الطبيعية والوفاة الناشئة عن إصابة عمل، ورواتب اعتلال العجز الكلي والجزئي الطبيعي، ورواتب اعتلال العجز الكلي والجزئي الإصابي.

ومن المتوقّع أن ترتفع فاتورة التقاعد الإجمالية لكافة متقاعدي الضمان بمختلف أنواع رواتبهم التقاعدية من ( 1.830 ) مليار دينار ( مليار و “830” مليون دينار للعام 2024 لتصل إلى ( 2.030 ) مليار دينار (ملياران و “30” مليون دينار) للعام 2025. بارتفاع مقدّر بقيمة (200) مليون دينار وبما نسبته (11%).


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
09:38

قتيلان و6 جرحى بإطلاق نار في كنيسة في يوتا الأميركية

09:31

التحالف: عيدروس الزبيدي هرب للإمارات عبر أرض الصومال

09:26

هل نعلن العام 2026 عاماً لشمول العاملات الزراعيات بمظلة الضمان.؟

09:25

التوسع الإسرائيلي في البحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسط: الدلائل والأبعاد

09:23

مأدبا اليوم: نحو تطوير شامل ومستدام

09:22

السيوف يكتب: الوعي السياسي في الجامعات الأردنية… كثير من التصفيق…قليل من الكهرباء!

09:21

كذبة التقييم… حين يُساوى الاجتهاد بالادّعاء

09:10

ترمب يوقع إعلانا بالانسحاب من 66 منظمة دولية

09:07

وزير الداخلية الفنزويلي: إصابة مادورو وزوجته ومقتل 100 شخص في الهجوم الأميركي

20:38

شركات دخان ترفع أسعارها اعتبارا من الخميس

20:27

نتنياهو: لقد جئنا لإعادة النقب إلى إسرائيل وهذا يعني الاستيطان بنطاق لم نعهده من قبل

20:18

إعلان حظر التجول في مدينة عدن جنوب اليمن

وفيات
وفيات الأربعاء 7 – 1 – 2026وفيات الثلاثاء 6 – 1 – 2026وفيات الإثنين 5 – 1 – 2026عائلة نضال ملو العين تنعى رئيس الوزراء الأسبق علي أبو الراغبوفاة رئيس الوزراء الأسبق علي ابو الراغب