بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. عربي دولي

كوبا تصعد لهجتها: سنقدم أرواحنا لمنع سقوط كراكاس

5 يناير 2026
كوبا تصعد لهجتها: سنقدم أرواحنا لمنع سقوط كراكاس

وطنا اليوم:في ظل التصعيد الأميركي المتسارع عقب العملية العسكرية الواسعة في فنزويلا، بدأت كوبا ترسل إشارات غير مسبوقة عن حجم القلق الذي يعتري قيادتها، مع اتساع دائرة التهديدات الإقليمية الصادرة عن الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وجاء هذا الاستشعار الكوبي للخطر بالتزامن مع تصريحات حادة أطلقها ترامب من على متن الطائرة الرئاسية، هدد فيها الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو، ووسّع خلالها نطاق تحذيراته لتشمل دولا أخرى في أميركا اللاتينية، من بينها كوبا والمكسيك.
وأوضح مصدر أن كوبا باتت اليوم تحت ضغط مباشر، لم يعد محصورا في التقديرات أو التحليلات، بل تجلّى بوضوح في خطاب القيادة الكوبية نفسها، بالتزامن مع تلميحات أميركية بإمكانية سقوط النظام في هافانا خلال المرحلة المقبلة.
وكان ترامب قد صرّح، عقب اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، بأن كوبا “قضية سيتم التطرق إليها في نهاية المطاف”، في إشارة فسّرها مراقبون على أنها إدراج صريح لها ضمن بنك الأهداف السياسية وربما الأمنية لواشنطن.
وشارك الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل، للمرة الأولى، في حشد جماهيري دعما لفنزويلا، مطالبا بالإفراج عن مادورو، في مشهد عكس انتقال الموقف الكوبي من التحفظ الدبلوماسي إلى المواجهة الخطابية الصريحة.

تحذير مبكر
في المقابل، كان الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو، وفق المصدر، الصوت الوحيد الذي حذّر مبكرا من غزو محتمل، في وقت غابت فيه أي مشاورات حقيقية بين قادة دول أميركا اللاتينية لمواجهة هذا السيناريو المتصاعد.
وكان بيترو قد وصف العملية الأميركية بأنها “اختطاف لا أساس قانونيا له”، معتبرا أن قصف عاصمة في أميركا الجنوبية وصمة عار تاريخية، وداعيا إلى اجتماع طارئ لمنظمة الدول الأميركية والأمم المتحدة.
ولا يقتصر القلق على البعد العسكري فحسب، بل يمتد إلى ضغوط سياسية محتملة، خصوصا على كولومبيا التي تستعد بعد 3 أشهر لانتخابات رئاسية حاسمة بين مرشح يساري مدعوم من الرئيس الحالي، وآخر يميني.
ويربط مسعود بين هذا المشهد واحتمال تكرار سيناريو هندوراس، حيث أدى ضغط أميركي مباشر إلى تغيير مسار الانتخابات، بعدما كانت استطلاعات الرأي ترجّح فوز مرشحة اليسار، قبل أن تتراجع إلى المركز الثالث.
ويخلص المصدر إلى أن الولايات المتحدة تعتمد حاليا نمطين متوازيين من التدخل في أميركا اللاتينية: تدخلا عسكريا مباشرا كما في فنزويلا، وتدخلا سياسيا عبر الضغط والتأثير على الناخبين والأنظمة الحاكمة.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
09:38

قتيلان و6 جرحى بإطلاق نار في كنيسة في يوتا الأميركية

09:31

التحالف: عيدروس الزبيدي هرب للإمارات عبر أرض الصومال

09:26

هل نعلن العام 2026 عاماً لشمول العاملات الزراعيات بمظلة الضمان.؟

09:25

التوسع الإسرائيلي في البحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسط: الدلائل والأبعاد

09:23

مأدبا اليوم: نحو تطوير شامل ومستدام

09:22

السيوف يكتب: الوعي السياسي في الجامعات الأردنية… كثير من التصفيق…قليل من الكهرباء!

09:21

كذبة التقييم… حين يُساوى الاجتهاد بالادّعاء

09:10

ترمب يوقع إعلانا بالانسحاب من 66 منظمة دولية

09:07

وزير الداخلية الفنزويلي: إصابة مادورو وزوجته ومقتل 100 شخص في الهجوم الأميركي

20:38

شركات دخان ترفع أسعارها اعتبارا من الخميس

20:27

نتنياهو: لقد جئنا لإعادة النقب إلى إسرائيل وهذا يعني الاستيطان بنطاق لم نعهده من قبل

20:18

إعلان حظر التجول في مدينة عدن جنوب اليمن

وفيات
وفيات الأربعاء 7 – 1 – 2026وفيات الثلاثاء 6 – 1 – 2026وفيات الإثنين 5 – 1 – 2026عائلة نضال ملو العين تنعى رئيس الوزراء الأسبق علي أبو الراغبوفاة رئيس الوزراء الأسبق علي ابو الراغب