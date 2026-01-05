بنك القاهرة عمان
5 يناير 2026
المجمع العربي للموسيقى في ضيافة الجامعة الأردنية بندوة علمية تعريفية

وطنا اليوم:استضافت الجامعة الأردنية ندوة علمية تعريفية حول المجمع العربي للموسيقى، في إطار حرص قسم الموسيقى في كلية الفنون والتصميم على تعريف الطلبة بالمؤسسات العربية الداعمة للموسيقى ومحترفيها، وتعزيز وعيهم بأهمية الأنشطة غير المنهجية التي تُسهم في تطويرهم الأكاديمي والمهني وربطهم بالمشهد الموسيقي العربي.
وقدّم الندوة الدكتور هشام شرف، مدير المجمع العربي للموسيقى، فيما أدارها الدكتور محمد واصف، رئيس قسم الموسيقى، الذي أكد في كلمته على أهمية هذه اللقاءات العلمية في فتح آفاق الطلبة أمام التجارب المؤسسية العربية الرائدة، وتشجيعهم على الانخراط في البحث الموسيقي، والمسابقات، والمشاريع المتخصصة خارج إطار الخطة الدراسية.
وتناول الدكتور شرف في حديثه بدايات تأسيس المجمع وفلسفته القائمة على خدمة الموسيقى العربية علمياً وبحثياً وتوثيقياً، مستعرضاً أبرز أنشطته المستمرة، وفي مقدمتها المجلات العلمية المحكمة والإلكترونية، والمسابقات الدولية في التأليف الموسيقي، والجوائز التي تُمنح لشخصيات ومؤسسات أسهمت في خدمة الموسيقى العربية، إضافة إلى دور المجمع في دعم الباحثين من خلال مكتبته الموسيقية المتخصصة وصندوق دعم الموسيقى وتشجيع المواهب الشابة.
كما تطرّق إلى المشاريع المستقبلية للمجمع، ومنها تعزيز حضوره الرقمي عبر منصات التواصل الاجتماعي، وإطلاق منصة إلكترونية لتعليم الموسيقى العربية، ومشاريع تُعنى بذوي الإعاقة، إلى جانب مشروع توثيقي شامل يؤرخ لمائة عام من الموسيقى في العالم العربي.
وتأتي هذه الندوة ضمن جهود قسم الموسيقى في الجامعة الأردنية لربط الطلبة بالمؤسسات الموسيقية العربية الفاعلة، وتوسيع مداركهم حول فرص البحث والدعم والتفاعل المهني، بما يعزز دور الجامعة كمركز أكاديمي وثقافي فاعل في خدمة الموسيقى العربية.


