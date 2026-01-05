بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. جامعات

جامعة فيلادلفيا تنظّم محاضرة إرشادية بعنوان “شيفرة التوازن”

5 يناير 2026
جامعة فيلادلفيا تنظّم محاضرة إرشادية بعنوان “شيفرة التوازن”

وطنا اليوم:نظّم نادي الإخاء الجامعي التابع لعمادة شؤون الطلبة بجامعة فيلادلفيا، محاضرة نفسية إرشادية لطلبة الجامعة، بعنوان “شيفرة التوازن”، قدّمها مدير مركز النفس المطمئنة للاستشارات والتدريب الأستاذ أنس شيخ إكريم، وبإشراف الدكتورة منار أحمد من كلية الآداب والعلوم التربوية، وشهدت المحاضرة حضورًا مميزًا من طلبة الجامعة، إلى جانب عدد من أعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية.
وهدفت المحاضرة إلى إرشاد الطلبة لكيفية إدارة حياتهم الجامعية، والتعامل مع التحديات الدراسية والحياتية، بما يعزز جاهزيتهم لمستقبلهم الأكاديمي والمهني، وتناولت المحاضرة عددًا من المحاور التي تعكس واقع الشباب وتحدياتهم اليومية، حيث خُصص محور للحديث عن ضغوط الدراسة، مع التأكيد على أهمية الحفاظ على الصحة النفسية والتعامل الإيجابي مع متطلبات الامتحانات والحياة الأكاديمية.
كما تطرقت المحاضرة إلى محور إعادة هندسة الأولويات، الذي ركّز على مهارات إدارة الوقت وتنظيمه بين الدراسة والحياة الاجتماعية، وبيّن أهمية الاجتهاد الواعي في مواجهة الضغوط، وصولًا إلى تحقيق التوازن النفسي والاجتماعي والدراسي.
وفي ختام المحاضرة، قدّمت عمادة شؤون الطلبة ونادي الإخاء الجامعي درعًا تذكاريًا للمحاضر، تقديرًا لجهوده ومسيرته الوطنية في تمكين الشباب وتطوير مهاراتهم الشخصية والنفسية.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
09:51

لقاء مرتقب بين ترامب ونظيره الكولومبي في البيت الأبيض

09:38

قتيلان و6 جرحى بإطلاق نار في كنيسة في يوتا الأميركية

09:31

التحالف: عيدروس الزبيدي هرب للإمارات عبر أرض الصومال

09:26

هل نعلن العام 2026 عاماً لشمول العاملات الزراعيات بمظلة الضمان.؟

09:25

التوسع الإسرائيلي في البحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسط: الدلائل والأبعاد

09:23

مأدبا اليوم: نحو تطوير شامل ومستدام

09:22

السيوف يكتب: الوعي السياسي في الجامعات الأردنية… كثير من التصفيق…قليل من الكهرباء!

09:21

كذبة التقييم… حين يُساوى الاجتهاد بالادّعاء

09:10

ترمب يوقع إعلانا بالانسحاب من 66 منظمة دولية

09:07

وزير الداخلية الفنزويلي: إصابة مادورو وزوجته ومقتل 100 شخص في الهجوم الأميركي

20:38

شركات دخان ترفع أسعارها اعتبارا من الخميس

20:27

نتنياهو: لقد جئنا لإعادة النقب إلى إسرائيل وهذا يعني الاستيطان بنطاق لم نعهده من قبل

وفيات
وفيات الأربعاء 7 – 1 – 2026وفيات الثلاثاء 6 – 1 – 2026وفيات الإثنين 5 – 1 – 2026عائلة نضال ملو العين تنعى رئيس الوزراء الأسبق علي أبو الراغبوفاة رئيس الوزراء الأسبق علي ابو الراغب