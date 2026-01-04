بنك القاهرة عمان
الأميركيون يودعون مادورو بمركز احتجاز في بروكلين

دقيقة واحدة ago
الأميركيون يودعون مادورو بمركز احتجاز في بروكلين

وطنا اليوم:قررت السلطات الأميركية إيداع الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في مركز احتجاز في بروكلين تمهيدا لمثوله أمام محكمة فدرالية في مانهاتن بمدينة نيويورك -غدا الاثنين- ليواجه اتهامات تتعلق بالمخدرات والأسلحة.
واقتيد مادورو رفقة زوجته إلى مكاتب إدارة مكافحة المخدرات في نيويورك حيث خضع لتحقيق أولي تمهيدا لمحاكمته، وذلك بعد ساعات قليلة من وصوله على متن طائرة إلى قاعدة عسكرية تابعة للحرس الوطني شمالي المدينة.
وأظهرت لقطات مباشرة الرئيس الفنزويلي محاطا بعناصر من مكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي) وهو ينزل من طائرة تابعة للحكومة الفدرالية الأميركية في قاعدة ستيوارت الجوية.
وسيمثل الرئيس الفنزويلي لاحقا أمام قاض في نيويورك، وذلك للرد على تهم تشمل “الإرهاب المرتبط بالمخدرات” وتصدير الكوكايين إلى الولايات المتحدة، وهي تهم كان قد نفاها مرارا في السابق.
وفجر أمس، شهدت العاصمة كراكاس ومدن فنزويلية أخرى انفجارات تزامنا مع تحليق منخفض لطائرات حربية، ولاحقا أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن بلاده شنت عملية واسعة النطاق ضد فنزويلا، أسفرت عن اعتقال رئيسها مادورو وزوجته واقتيادهما إلى خارج البلاد.
وقد رجح مسؤولون أميركيون -تحدثت معهم صحيفة ذي أتلانتيك- أن الولايات المتحدة حظيت على الأرجح بدعم جزئي من داخل الجيش الفنزويلي مما ساهم في نجاح هذه العملية التي نفذتها في كراكاس أمس.


