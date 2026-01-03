مشروع المملكة للرعاية الصحية والتعليم الطبي يعلن عن توقيع اتفاقية مع شركة الأعمال الريادية المتحدة لتوفير منتجات المرافق الصحية لمستشفى المملكة الجامعي وجامعة المملكة للعلوم الطبية

وطنا اليوم _

أعلن مشروع المملكة للرعاية الصحية والتعليم الطبي أن المقاول المعتمد لديه، شركة الأوسط للمقاولات، قد وقّع اتفاقية مع شركة الأعمال الريادية المتحدة (UPB) لتوفير حلول صحية ضمن مشروعه المتكامل في مجالي الرعاية الصحية والتعليم الطبي، والذي يضم مستشفى المملكة الجامعي وجامعة المملكة للعلوم الطبية.

وجرى توقيع الاتفاقية خلال حفل أُقيم في مكاتب مشروع المملكة للرعاية الصحية والتعليم الطبي، بحضور ممثلين عن المشروع، وشركة الأعمال الريادية المتحدة (UPB)، وشركة الأوسط للمقاولات، التي تتولى تنفيذ أعمال التشطيبات المعمارية والتجهيزات الداخلية وتركيب الأنظمة الكهروميكانيكية للمشروع.

وبموجب الاتفاقية، ستقوم شركة الأعمال الريادية المتحدة (UPB) بتوريد منتجات المرافق الصحية والحلول تقنية يتم توفيرها من شركات عالمية معتمدة، من بينها Villeroy & Boch وEMCO وBenkiser. ويدعم هذا النطاق هدف مشروع المملكة للرعاية الصحية والتعليم الطبي في تطوير مرافق تستوفي المعايير الدولية المعتمدة في مجالات النظافة الصحية والتعقيم، وجودة البنية التحتية، والفعالية التشغيلية والكفاءة الوظيفية، فضلاً عن التصميم، وذلك بما يتوافق مع متطلبات المراكز الطبية الأكاديمية.

ويمثل هذا التوقيع محطة إضافية في مسار تطوير مشروع المملكة للرعاية الصحية والتعليم الطبي، الذي يُعد من أكبر الاستثمارات الخاصة في مجالي الرعاية الصحية والتعليم الطبي في الأردن. ويجمع المشروع بين مستشفى تعليمي وجامعة طبية ضمن منظومة أكاديمية طبية متكاملة، ويتم تنفيذه من خلال شبكة من الشراكات لضمان الجاهزية التشغيلية وجودة البنية التحتية على المدى الطويل.

وفي تعليق له على هذا الشأن، قال الرئيس التنفيذي للعمليات في مشروع المملكة للرعاية الصحية والتعليم الطبي، فادي أبو سنينة: “يتم تطوير مشروع المملكة للرعاية الصحية والتعليم الطبي كنموذج أكاديمي متكامل يدعم جودة الرعاية الصحية والتعليم والبحث العلمي. ويعتمد تنفيذ هذا المشروع على التعاون مع شركاء يمتلكون الخبرة اللازمة لفهم المتطلبات التشغيلية والتقنية للمرافق الصحية المتخصصة، بما يضمن تطوير بنية تحتية ملائمة للاحتياجات طويلة الأمد.”

وكان الاختيار قد وقع على شركة UPB، لما تتمتع به من خبرة عريقة تمتد لأكثر من ثلاثة عقود في تقنيات البناء، إلى جانب ما تمتلكه من محفظة واسعة من المشاريع التي تتجاوز في عددها 8 آلاف مشروع ناجح عبر المنطقة، فضلاً عن دورها المحوري الذي لعبته في تنفيذ مشاريع كبيرة ومعقدة. وفي هذا السياق، فإن اختيار مشروع المملكة للرعاية الصحية والتعليم الطبي لشركة UPB، ينطوي على أهمية كبيرة، كونه يعكس الثقة الواضحة في خبرتها وقدرتها على تقديم حلول الصحة العامة بالتعاون مع شركاء دوليين رائدين، كما يبرهن على مساهمتها المستمرة في تطوير الرعاية الصحية والتعليم الطبي في الأردن.

ومن جهته، صرح رئيس مجلس إدارة مجموعة الأعمال الريادية المتحدة UPB، المهندس سمير الخوري بالقول: “يشرفنا أن نكون الشريك المعتمد لتقديم حلول الصحة العامة لمشروع المملكة للرعاية الصحية والتعليم الطبي، الذي يعد مشروعاً بارزاً يمثل خطوة كبيرة لتطوير البنية التحتية الصحية في الأردن والمنطقة. وتعكس هذه الشراكة التزامنا الثابت بتقديم حلول عالمية المستوى من خلال شركائنا الدوليين المرموقين، كما تؤكد على دورنا الفاعل كمساهم رئيسي في مشروع يعتبر من المشاريع الطموحة والتي تمثل تحولاً حقيقياً في البنية التحتية الصحية في الأردن. وإننا لنعتبر مشاركتنا في هذا المشروع المتميز بانخراطنا في تحقيقه إلى حقيقة على أرض الواقع مصدر فخر لنا، لا سيما وأن ذلك يعد خير دليل على مدى الثقة الكبيرة التي وضعت بنا وبخبرتنا الطويلة.”