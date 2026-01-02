بنك القاهرة عمان
آلاف المصلين يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

وطنا اليوم:أدى آلاف المصلين صلاة اليوم الجمعة، في المسجد الأقصى المبارك-الحرم القدسي الشريف، حيث توافدوا إليه منذ ساعات الصباح في ظل الإجراءات العسكرية المشددة التي تفرضها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على الوصول إلى المسجد.
وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، بأن قوات الاحتلال انتشرت في محيط باب الأسباط، وعند طريق سوق الجمعة، حيث أوقفت الشبان وفتشتهم، ودققت في بطاقاتهم الشخصية، ومنعت العديد منهم من الوصول للمسجد للصلاة فيه.


24 ساعة
15:25

حين يصبح الإصرار خطأً… لا تبحث عن شماعة تعلق عليها اخطاؤك

15:05

انهيار على طريق وادي شعيب باتجاه الشونة الجنوبية

15:01

وزارة المياه: الهطول المطري في المملكة وصل إلى 90% من المعدل السنوي

14:57

وفيات الجمعة 2-1-2026

14:48

ترامب يحذّر ويلوّح بالتدخل لحماية المتظاهرين في إيران

14:13

غارات سعودية تستهدف مواقع للقوات الجنوبية في اليمن

14:06

الحيصه يتفقد سد زرقاء ماعين بعد وصوله إلى طاقته الاستيعابية الكاملة

14:02

الأردن و7 دول: الوضع في غزة يستدعي إدخالا فوريا للمساعدات وفتح معبر رفح بالاتجاهين

13:57

الأردن يدين قرار الاحتلال سحب صلاحيات الحرم الإبراهيمي من بلدية الخليل

13:54

بلومبرغ: سوق عمان المالي بالمرتبة 13عالميًا من حيث الأداء

13:50

نجم منتخب النشامى يتقدّم بشكوى ضد مشجعين

11:31

ابنة ممثل شهير جثة هامدة في فندق.. ليلة رأس السنة

وفيات
وفيات الجمعة 2-1-2026وفيات الخميس 1-1-2026وفيات الأربعاء 31 – 12 – 2025وفيات الثلاثاء 30 – 12 – 2025وفيات الإثنين 29 – 12 – 2025