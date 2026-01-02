عمدة نيويورك يتخذ خطوات جريئة ضد تل ابيب بأول قرار بعد تنصيبه

وطنا اليوم:دشن عمدة مدينة نيويورك الجديد، زهران ممداني، ولايته بقرار لافت وجريء، موجها ضربة للسياسات التي أرساها سلفه إيريك آدامز تجاه الاحتلال “الإسرائيلي”.

وفي خطوة وصفها المراقبون بـ “تصحيح المسار”، وقع ممداني أمرا تنفيذيا يقضي بإلغاء جميع الأوامر الصادرة عن آدامز بعد اتهامه بالفساد في سبتمبر 2024، وعلى رأسها القيود المفروضة على حرية التعبير فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية.

إلغاء حظر المقاطعة

وبموجب الأمر الجديد، تم رسميا إلغاء حظر مقاطعة الاحتلال، والذي كان قد فرضه العمدة السابق في فبراير 2024، مما يفتح الباب مجددا أمام المؤسسات والأفراد في نيويورك للتعبير عن مواقفهم السياسية عبر المقاطعة دون ملاحقات إدارية.

إسقاط تعريف “معاداة السامية” الجدلي

وشمل القرار إلغاء اعتماد تعريف التحالف الدولي لإحياء “ذكرى المحرقة” (IHRA) لمعاداة السامية، وكان هذا التعريف محط جدل واسع، حيث يصنف بعض أشكال انتقاد السياسات الإسرائيلية على أنها معاداة للسامية، مما اعتبر سابقا تكميما للأفواه المنتقدة للممارسات الإسرائيلية.

“بداية جديدة” لنيويورك: وخلال حفل تنصيبه الذي شهد حضور زوجته “راما دوجي”، أكد ممداني أن الهدف من هذا القرار هو ضمان “بداية جديدة” لإدارته بعيدا عن إرث الفساد.

وقال ممداني معلقا: “اليوم يمثل الخطوة الأولى في بناء حكومة تعمل لصالح جميع سكان نيويورك”، مشيرا إلى أن الأوامر الملغاة صدرت عن شخص (آدامز) كان قد فقد ثقة الجمهور وواجه اتهامات جنائية خطيرة.

واختتم العمدة الجديد تصريحاته بأن هذه الإجراءات تعد تصحيحا ضروريا لمسار الحوكمة، بما يتماشى مع قيم الشفافية والعدالة والحرية التي يستحقها سكان المدينة.