وفاة امرأة وطفلها حرقا بخيمة واستشهاد طفلة بسبب البرد في غزة

وطنا اليوم:لقيت امرأة وطفلها الصغير مصرعهما، وأصيب آخرون بجروح، جراء حريق هائل اندلع داخل خيمة تؤوي نازحين في منطقة اليرموك وسط مدينة غزة.

وفي حادث مأساوي منفصل، أعلن عن استشهاد طفلة في مخيم النصيرات نتيجة للموجة الصقيع والبرد القارس الذي يعصف بالقطاع.

تفاصيل حريق منطقة اليرموك

وأفاد جهاز الدفاع المدني في غزة بأن طواقمه تعاملت مع حريق شب داخل خيام النزوح في منطقة اليرموك.

وتمكنت الفرق الإغاثية من انتشال جثتي المرأة وطفلها، كما نجحت في إنقاذ مواطن آخر عانى من حروق جراء النيران. وأكد الدفاع المدني أن الجهات المختصة لا تزال تواصل عملها للوقوف على تفاصيل وملابسات هذا الحادث الأليم.

مأساة النصيرات وظروف الشتاء

وتأتي هذه الحوادث لتسلط الضوء على الظروف الإنسانية القاسية التي يعيشها النازحون في مخيمات القطاع، حيث تتسبب موجات البرد في حصد أرواح الأطفال، كما جرى في مخيم النصيرات.

وتضاعف حوادث الحرائق الناجمة عن وسائل التدفئة أو الطهي البدائية داخل الخيام المصنوعة من مواد سريعة الاشتعال من مخاطر الحياة اليومية للمهجرين.