مقتل مستشار قائد قوات الدعم السريع في دارفور

وطنا اليوم:أعلنت قوات الدعم السريع في السودان مقتل المستشار حامد علي أبوبكر و5 من مرافقيه في هجوم نفذه الجيش السوداني، في إقليم دارفور غربي البلاد.
وأوضحت أن الغارة نفّذتها طائرة مسيّرة استهدفت اجتماعا لقيادات ميدانية قرب مدينة زالنجي، فيما توعدت قوات الدعم السريع بالرد على الهجوم.
ويعرف حامد علي أبوبكر بأنه قائد مجموعة السيف الباتر مجلس الصحوة الثوري بالدعم السريع، كذلك يعدّ مستشار قائد الدعم السريع للشؤون الأمنية بإقليم دارفور.
وتأتي هذه الضربة بينما يبقى التوتر في دارفور سيد الموقف، حيث اتهمت حكومة تحالف تأسيس الجيش السوداني باستهداف قرية الفردوس بولاية وسط دارفور بطائرة مسيرة، والتي أسفرت عن مقتل 35 مدنياً.


