الصومال يعلن اتخاذ خطوات سياسية وقانونية لحماية سيادته

1 يناير 2026
الصومال يعلن اتخاذ خطوات سياسية وقانونية لحماية سيادته

وطنا اليوم:أعلن الصومال اتخاذ مجموعة من الخطوات السياسية والقانونية والدبلوماسية الهادفة إلى صون سيادته وترسيخ مبدأ الدولة الواحدة.
وقالت الرئاسة الصومالية في بيان لها اليوم، إن وقوف الدول والهيئات الإقليمية والدولية بمسؤولية إلى جانب سيادة الصومال ووحدته، أسهم في إحباط محاولات إسرائيل الرامية إلى الاعتراف بما يسمى إدارة “أرض الصومال”.
وأوضح البيان أن هذا الموقف الدولي المسؤول يجسد التزام المجتمع الدولي بمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، ولا سيما احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.
وشددت مقديشو على أن أي محاولات للمساس بوحدة الصومال أو التعامل مع كيانات انفصالية خارج إطار الدولة تعد انتهاكا صريحا للقانون الدولي، وتهديدا للاستقرار الإقليمي، مؤكدة رفضها القاطع لأي خطوات من هذا النوع.
كما جددت التزامها بمواصلة العمل مع شركائها الإقليميين والدوليين لتعزيز الأمن والاستقرار في القرن الإفريقي، والدفع نحو حلول سلمية تحفظ وحدة الصومال وتلبي تطلعات شعبه في السلام والتنمية.
وكان بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي قد أعلن مؤخرا، الاعتراف بما تسمى “جمهورية أرض الصومال” كدولة مستقلة وذات سيادة الأمر الذي قوبل بتنديد عربي وإسلامي واسع.


