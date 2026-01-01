عمان الاهلية تهنىء بالعام الميلادي الجديد

وطنا اليوم:أسرة جامعة عمان الأهلية ممثلة

برئيس وأعضاء مجلس الأمناء

ورئيس وأعضاء هيئة المديرين

ورئيس الجامعة

ونائبه ومساعده

وأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية

وطلبة الجامعة

يتقدمون بأسمى ايات التهاني والتبريكات من قيادتنا الهاشمية وعلى رأسها

جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم

وولي عهده الأمين

صاحب السمو الملكي الاميرالحسين ابن عبدالله الثاني

ومن الشعب الاردني

ومن أمتنا العربية وشعوب العالم

بمناسبة بدء العام الميلادي الجديد 2026

داعين الله عز وجل أن يكون عام خير وسلام ونماء

وأن يعيد الله هذه الذكرى المباركة عليهم جميعا بالخير والبركات