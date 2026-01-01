منصّة زين تختتم 2025 بزخمٍ من الإنجازات والشراكات والبرامج الريادية

وطنا اليوم:على امتداد العام 2025، واصلت منصّة زين للإبداع (ZINC) ترسيخ حضورها كحاضنة للإبداع والابتكار وريادة الأعمال في الأردن، ومركزاً يدعم الأفكار، ويمنح الشباب ما يلزمهم لتطوير مهاراتهم ومشاريعهم، ليكون هذا العام عاماً استثنائياً شهد توسعاً في الشراكات، وابتكاراً في البرامج، وحضوراً فاعلاً في أهم المؤتمرات والفعاليات التي نُظّمت في المملكة.

وبدأت المنصّة العام 2025 بإطلاق منصّتها الرقمية الجديدة (ZINC.JO)، التي شكّلت خطوة متقدمة نحو مواكبة التحوّل الرقمي وتسخير التكنولوجيا لتمكين الشباب وروّاد الأعمال من الوصول إلى الفرص وتوسيع شبكة علاقاتهم، وجاءت هذه المنصّة -التي استفاد الآلاف من خدماتها منذ إطلاقها- لتجمع بين أطراف منظومة ريادة الأعمال كافة؛ من روّاد أعمال وشباب وطلاب ومرشدين وخبراء ومؤسسين، بما يتيح لهم فرصة التواصل والتعلّم والتطوّر في بيئة واحدة، إلى جانب الاطلاع على الفعاليات، ومشاركة الإنجازات، وجدولة الاجتماعات، والاستفادة من خدمات الإرشاد المطلوبة لدعم مشاريعهم.

وشهد العام 2025 إطلاق النسخة الجديدة من برنامج “زين المبادرة” -أحد أهم البرامج السنوية التي تطلقها المنصّة لدعم المبدعين وأصحاب الشركات الناشئة-، عبر مساري الأفكار الريادية والشركات الناشئة، وقدمت منصّة زين هذا العام من خلال البرنامج دعماً بقيمة 75 ألف دينار، بواقع 15 ألف دينار لكل فكرة ريادية، و10 آلاف دينار لكل شركة ناشئة، إلى جانب عام كامل من الاحتضان والدعم اللوجستي، وقد ضمت النسخة الحالية 3 أفكار ريادية هي RehabLex وLeafleX وUNIFLIX، و3 شركات ناشئة هي Bab Plus وOrganicG وAvancer AI، ليصل عدد الشركات التي دعمتها المنصّة منذ تأسيسها عام 2014 وحتى اليوم إلى (253) شركة ناشئة، فيما تم إطلاق النسخة التالية من البرنامج الذي ستقدم المنصة من خلاله 100 ألف دينار للأفكار والشركات الناشئة.

وكان من أبرز محطات العام الكشف عن النسخة النهائية من تقرير النظام البيئي للشركات الناشئة في الأردن للأعوام 2018–2024، الذي جاء ثمرة تعاون مشترك بين منصة زين وشركة “ومضة” والصندوق الاستثماري “Beyond Capital” ، حيث شكّل هذا التقرير مرجعاً وطنياً شاملاً لمسيرة الريادة في الأردن، وتم إطلاقه خلال أمسية خاصة تحت رعاية وزير الاقتصاد الرقمي والريادة المهندس سامي سميرات، بحضور صنّاع القرار والمستثمرين وروّاد الأعمال وممثلي المؤسسات الداعمة، ويُتاح التقرير الآن باللغتين العربية والإنجليزية عبر موقع منصّة زين للإبداع (zinc.jo).

كما عززت منصّة زين للإبداع شراكاتها الاستراتيجية التي بلغ عددها نحو 150 شريكاً استراتيجياً، أبرزها شراكتها الممتدة مع مؤسسة ولي العهد، التي أثمرت عن إنشاء منصة مشتركة للابتكار في العقبة في العام 2025، وتوسيع حضورها الجغرافي بهدف دعم منظومة الابتكار والريادة في إقليم الجنوب، كما قدّمت زين وعبر منصتها للإبداع رعايتها كشريك استراتيجي لـ ملتقى الصناع بنسخته الثانية، وأعلنت عن شراكتها الاستراتيجية لبرنامج “42 إربد” المتخصص في علوم الحاسوب والبرمجة، والذي افتتحه سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، كما رَعَت منتدى “تواصل 2025 – حوار حول الواقع والتطلعات” الذي أُقيم تحت رعاية سمو ولي العهد وبمشاركة واسعة من الشباب وصناع القرار.

وفي إطار شراكتها الممتدة مع مركز الملكة رانيا للريادة في جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا، جدّدت المنصّة شراكتها لجائزة الملكة رانيا للريادة بنسختها الخامسة عشرة، كما رعت فعاليات أسبوع الريادة العالمي بنسخته الـ 17 في الأردن، والذي نظّمت خلاله سلسلة من الجلسات التدريبية في كافة فروعها المنتشرة في المملكة، استفاد منها ما يقارب 1,381 شاباً وشابة من الطلبة وروّاد الأعمال.

وعزّزت منصّة زين حضورها كـ شريك استراتيجي في أهم المؤتمرات التي تم تنظيمها في المملكة، حيث قدمت رعايتها لمؤتمر “التميّز المؤسسي في بيئة يقودها الذكاء الاصطناعي ExAI’25” في البتراء، إلى جانب رعايتها لمؤتمر ومعرض التقدّم والابتكار والتكنولوجيا في الأمن السيبراني (C8 2025)، حيث أتاحت من خلال هذه الفعاليات للشركتين الناشئتين (Avancer) و(Skids) اللتان تدعمهما المنصة – فرصة عرض حلول أعمالهم المبتكرة في مجالات الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي أمام الحضور والمشاركين من أصحاب الشركات العاملة في ذات المجال والمستثمرين لغايات التشبيك وتبادل الخبرات والمعرفة، كما قدّمت الفرصة لشركتي “Algebra Intelligence” و “Darbcom” للمشاركة في مؤتمر ومعرض الأردن الدولي للشحن والتخليص والخدمات اللوجستية “ JIFEX 2025”، الذي عُقد في مدينة العقبة بمشاركة واسعة من كبرى شركات الشحن والنقل والخدمات اللوجستية محلياً وإقليمياً ودولياً، وبحضور صنّاع القرار وخبراء القطاع وروّاد الابتكار.

كما شاركت المنصة في النسخة الإقليمية من البرنامج الريادي Zain Great Idea -أحد أبرز منصّات تسريع الشركات التكنولوجية الناشئة في المنطقة– الذي أطلقته مجموعة زين، من خلال إقامة معسكرات تدريبية مُكثّفة للمشاركين، وكانت قد تأهلت شركة Avancer.AI من الأردن -والتي تعمل في الكشف عن المحتوى الرقمي المزيّف والمواد الإعلامية المزوّرة- إلى مرحلة التسريع العالمي في مدينة بالو ألتو بولاية كاليفورنيا الأمريكية، وتحديداً في وادي السيليكون عاصمة ريادة الأعمال العالمية لتخوض تجربة التسريع العالمي.

وفي مجال دعم الجيل الصاعد من الشباب وطلبة الجامعات، واصلت المنصّة تنفيذ برنامج مجتمع الرياديين الصغار الأردني (YESJO) لطلبة المدارس الحكومية والخاصة، والذي يهدف إلى تنمية مهارات الطلبة وصقل مواهبهم في مجالات التكنولوجيا والابتكار، وتعزيز الفكر الريادي والإبداعي لديهم بما يؤهلهم ليكونوا عنصراً فاعلاً في مجتمع الريادة الأردني، حيث نُفّذ البرنامج هذا العام في أربعة مواقع شملت فرع المنصّة الرئيسي في مجمع الملك الحسين للأعمال بالعاصمة عمّان، وفروعها في جامعة اليرموك بإربد، وجامعة مؤتة في الكرك، بالإضافة إلى فرع المنصّة في محافظة العقبة – ساحة الثورة العربية الكبرى، بمشاركة 89 طالباً وطالبة، كما نظمت المنصّة سلسلة واسعة من ورش العمل والجلسات التدريبية والحوارية في فروعها داخل الجامعات، قدّمها نخبة من المدربين والمتحدثين المحليين والدوليين مستقطبةً آلاف الطلبة، ليصل عدد المستفيدين من فعالياتها حتى نهاية العام إلى قرابة 400 ألف مستفيد، كما قدّمت دعمها لفعاليات جامعية عدة، أبرزها هاكاثون مؤتة لريادة الأعمال الذي نظّمه مركز الريادة والابتكار في جامعة مؤتة، بمشاركة 114 طالباً وطالبة.

وفي سياق تعزيز التعليم التقني، أطلقت منصّة زين هذا العام النسخة الثالثة من برنامج “تنمية المهارات في مجال الأمن السيبراني” بالتعاون مع أكاديمية Cyber Shield التابعة للمركز الأردني للتصميم والتطوير (JODDB)، في فروعها بجامعات مؤتة، واليرموك، والهاشمية، والأردنية، والبلقاء التطبيقية، إلى جانب فرعها المتواجد في محافظة العقبة، وفرعها في مديرية الأمن العام، لتواصل تنفيذ هذا البرنامج الريادي وتعزيز خبرات الطلبة والمهتمين بأحد أهم مجالات التكنولوجيا الحديثة، كما نظّمت المنصّة هاكاثون “الابتكار من أجل الأشخاص ذوي الإعاقة”، والذي هدف إلى تطوير حلول تقنية تسهم في تمكينهم وتعزيز اندماجهم في المجتمع، بمشاركة 9 فرق قدّمت حلولاً ابتكارية عكست توظيف التكنولوجيا لخدمة هذه الفئة.

وعلى صعيد دعم قطاع التصميم المحلي والمصممين الأردنيين، واصلت منصّة زين للإبداع (ZINC) دعمها للمواهب الإبداعية تحت مظلّة برنامج (DeZain Space)، حيث دعمت 72 مصمماً محلياً جديداً في مجالات الأزياء، والتحف، والأعمال اليدوية، إلى جانب إتاحة الفرصة لهم للمشاركة في أبرز البازارات والفعاليات التي أُقيمت في المملكة، بما مكّنهم من عرض تصاميمهم وتسويق منتجاتهم والوصول إلى شرائح أوسع من الجمهور.

وفي إطار دعم المحتوى المسموع كأحد أبرز الاتجاهات الحديثة في صناعة المحتوى، وفي ظل تزايد الإقبال عليها كوسيلة معرفية تفاعلية، قدّمت المنصة دعمها كشريك استراتيجي لبودكاست “قعدة تك”، الذي يُعد منصة رائدة لاستعراض أحدث التوجّهات في مجالات التكنولوجيا، والذكاء الاصطناعي، والابتكار، ويقدّم البودكاست في كل حلقة محتوى متخصصاً يستشرف مستقبل التقنية، من خلال حوارات معمّقة مع نخبة من الخبراء والمبتكرين وروّاد الأعمال في مجالات تطوير المنتجات، وهندسة البرمجيات، والذكاء الاصطناعي، بما يسهم في نشر المعرفة التقنية وتعزيز الوعي الريادي لدى الشباب والمجتمع التقني في الأردن.

وبهذا الزخم من الإنجازات، اختتمت منصّة زين للإبداع (ZINC) العام 2025 لتستقبل العام الجديد وقد رسّخت موقعها كمنصّة وطنية رائدة تجمع الرياديين والشباب والشركات الناشئة تحت مظلة واحدة، وتعمل على تمكينهم عبر برامج مستدامة وشراكات استراتيجية مع مؤسسات محلية ودولية، ومع مرور 11 عاماً على تأسيسها، تؤكد المنصّة التزامها بمواصلة دعم منظومة ريادة الأعمال في الأردن، وتوسيع نطاق خدماتها، وعقد شراكات جديدة واستحداث برامج أكثر تأثيراً خلال الأعوام المقبلة، لضمان تعزيز الابتكار وتمكين الشباب، ودفع عجلة الاقتصاد الريادي في المملكة.