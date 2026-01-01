بنك القاهرة عمان
إصدار جديد للكاتبة مها صالح بعنوان “رحلة عبر المرايا” يعكس تجاربها وآراءها حول القضايا العربية والاجتماعية

1 يناير 2026
إصدار جديد للكاتبة مها صالح بعنوان “رحلة عبر المرايا” يعكس تجاربها وآراءها حول القضايا العربية والاجتماعية

وطنا اليوم _

أصدرت الكاتبة مها صالح كتابها الجديد “رحلة عبر المرايا”، الذي يعد إضافة نوعية إلى المشهد الأدبي. يجمع الكتاب بين مجموعة من المقالات التي تعكس تجارب الكاتبة وآراءها حول قضايا عربية واجتماعية وإنسانية وقومية، مما يقدم للقارئ نظرة عميقة وشاملة على رؤية الكاتبة للعالم من حولها.

يجمع الكتاب بين الغضب والامتنان، الألم والأمل، والنقد البناء، حيث تتناول الكاتبة دراسات متنوعة كُتبت في أوقات وظروف مختلفة، كتفاعلات مع الأحداث والتجارب التي شكلت رؤيتها. هذا التنوع في الموضوعات والمشاعر يجعل من “رحلة عبر المرايا” قراءة مثيرة ومفيدة لكل من يهتم بالشؤون الأدبية والثقافية


