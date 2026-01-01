اقتحام واسع لنابلس يسفر عن شهيد وإصابة واعتقالات وتفجير شقة سكنية

وطنا اليوم:اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، مدينة نابلس من عدة محاور، في عملية عسكرية واسعة تخللتها مداهمات وانتشار مكثف للآليات والفرق الراجلة، وأسفرت عن استشهاد شاب فلسطيني وإصابة آخر، إضافة إلى تفجير شقة سكنية واعتقال أربعة مواطنين.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) بأن عدداً من الآليات العسكرية الإسرائيلية اقتحمت المدينة من الجهة الغربية، وصولاً إلى أطراف البلدة القديمة وحارة القيسارية، وسط انتشار مكثف لفرق راجلة داخل السوق الشرقي، ما أدى إلى حالة من التوتر وإغلاق جزئي للمحال التجارية.

وفي سياق متصل، استشهد شاب فلسطيني متأثراً بإصابته برصاص قوات الاحتلال صباح اليوم، قرب المدخل الجنوبي لقرية اللبن الشرقية جنوب نابلس، فيما أصيب شاب آخر بجروح وُصفت بالمستقرة، جرى نقله على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) نقلاً عن مصادر محلية.

كما فجرت قوات الاحتلال فجر اليوم شقة سكنية في مدينة نابلس، بعد محاصرتها، واعتقلت شخصين من سكانها خلال العملية، وفقاً لـ”وفا”. وأضافت الوكالة أن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة القديمة في المدينة، وداهمت منزلين، واعتقلت شابين آخرين.

وتأتي هذه التطورات في ظل تصعيد مستمر تشهده مدن وبلدات ومخيمات الضفة الغربية والقدس المحتلتين، حيث تنفذ قوات الاحتلال حملات اقتحام ومداهمة شبه يومية، تترافق مع مواجهات ميدانية واعتقالات، واستخدام الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع.