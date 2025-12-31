رغم التحذيرات .. إصابات جديدة بسبب مدفأة الشموسة

وطنا اليوم:تعاملت مديرية الدفاع المدني خلال ال 24 ساعة الماضية مع ( 1383 ) حالة إسعافية مختلفة كما سيطرت كوادر الدفاع المدني على (37 ) حادث حريق في حين استجابت فرق الإنقاذ ل(208) حوادث .

استعرض ضباط إعلام الدفاع المدني النقيب عبدالله السعودي أبرز الحوادث التي تم التعامل معها في محافظة الزرقاء – الرصيفة – تم التعامل مع حريق شب داخل أحد المنازل وكان الحريق داخل غرفة وتم الوصول الى موقع الحريق والعمل على اخماده والسيطرة عليه ومنع امتداده ونتج عنه اصابة بحروق بسيطة في الجسم وتم تقديم الاسعافات الاولية لها ونقله الى مستشفى الامير فيصل الحكومة

وأضاف أن كوادر الدفاع المدني تعاملت أيضاً مع إصابة ثمانية أشخاص في عدد من محافظات المملكة، نتيجة الاستخدام الخاطئ لوسائل التدفئة، مشيراً إلى أن معظم هذه الإصابات نتجت عن استخدام مدفأة “الشموسة”.

واكد على ضرورة انتهاج السلوك الوقائي السليم حال استخدام المدافئ وعدم السماح للأطفال بالعب بالقرب من المدافئ كما واكد على ضرورة توفير التهوية المناسبة للمنازل وعدم النوم والمدفئة مشتعلة والتأكد من الخراطم ومانعة التسرب – الجلدة –

وفي ختام رسالته، دعا النقيب السعودي المواطنين إلى الإبلاغ عن أي حوادث عبر رقم الطوارئ (911) عند الحاجة.