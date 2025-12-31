بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. حوادث وجرائم

رغم التحذيرات .. إصابات جديدة بسبب مدفأة الشموسة

41 ثانية ago
رغم التحذيرات .. إصابات جديدة بسبب مدفأة الشموسة

وطنا اليوم:تعاملت مديرية الدفاع المدني خلال ال 24 ساعة الماضية مع ( 1383 ) حالة إسعافية مختلفة كما سيطرت كوادر الدفاع المدني على (37 ) حادث حريق في حين استجابت فرق الإنقاذ ل(208) حوادث .
استعرض ضباط إعلام الدفاع المدني النقيب عبدالله السعودي أبرز الحوادث التي تم التعامل معها في محافظة الزرقاء – الرصيفة – تم التعامل مع حريق شب داخل أحد المنازل وكان الحريق داخل غرفة وتم الوصول الى موقع الحريق والعمل على اخماده والسيطرة عليه ومنع امتداده ونتج عنه اصابة بحروق بسيطة في الجسم وتم تقديم الاسعافات الاولية لها ونقله الى مستشفى الامير فيصل الحكومة
وأضاف أن كوادر الدفاع المدني تعاملت أيضاً مع إصابة ثمانية أشخاص في عدد من محافظات المملكة، نتيجة الاستخدام الخاطئ لوسائل التدفئة، مشيراً إلى أن معظم هذه الإصابات نتجت عن استخدام مدفأة “الشموسة”.
واكد على ضرورة انتهاج السلوك الوقائي السليم حال استخدام المدافئ وعدم السماح للأطفال بالعب بالقرب من المدافئ كما واكد على ضرورة توفير التهوية المناسبة للمنازل وعدم النوم والمدفئة مشتعلة والتأكد من الخراطم ومانعة التسرب – الجلدة –
وفي ختام رسالته، دعا النقيب السعودي المواطنين إلى الإبلاغ عن أي حوادث عبر رقم الطوارئ (911) عند الحاجة.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
12:20

تعديل دوام جمرك عمان لغاية الساعة 10 ليلا اعتبارا من بداية العام

12:14

الأردن يثمن حرص السعودية والإمارات على أمن اليمن واستقراره وسيادته

12:06

النائب مشوقة يسأل الرئيس حسان عن المديونية والعجز والبرنامج الاقتصادي

12:02

سدود ممتلئة… فأين ستتجه مياه الأمطار القادمة؟

12:02

الجيولوجي الشوابكه يكتب : انهيارا الطرق في الأردن : عندما يُقصى العلم وتُدار الدولة بمنطق “الفزعة”

11:50

مصادر إسرائيلية: ترامب ونتنياهو حددا مهلة شهرين لنزع سلاح حماس

11:39

الحملة الأردنية توزع وجبات المنسف في مواصي خان يونس

11:35

وزير الزراعة: الموسم المطري الحالي يرفع جاهزية المحاصيل

11:04

فيلادلفيا تجمع خبراء عرب لبحث مستقبل التقاضي عن بُعد في التشريعات العربية

11:01

وفيات الأربعاء 31 – 12 – 2025

10:52

علي علوان ضمن أبرز هدافي المنتخبات عالميًا في 2025

10:45

لصوص يسرقون 30 مليون يورو من بنك ادخار في ألمانيا

وفيات
وفيات الأربعاء 31 – 12 – 2025وفيات الثلاثاء 30 – 12 – 2025وفيات الإثنين 29 – 12 – 2025والد وزير الإدارة المحلية وليد المصري في ذمة اللهوفيات الأحد 28 – 12 – 2025