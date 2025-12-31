بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. جامعات

فيلادلفيا تجمع خبراء عرب لبحث مستقبل التقاضي عن بُعد في التشريعات العربية

25 ثانية ago
فيلادلفيا تجمع خبراء عرب لبحث مستقبل التقاضي عن بُعد في التشريعات العربية

وطنا اليوم:عقدت كلية الحقوق في جامعة فيلادلفيا بالتعاون مع منتدى الفكر العربي ومؤسسة BRC العلمية الدولية، ندوة علمية دولية مدمجة بعنوان: “التقاضي عن بُعد في التشريعات العربية: قراءة في التحديات الدستورية والضمانات الإجرائية”، بمشاركة نخبة من الأكاديميين والخبراء من داخل الأردن وخارجه.
وافتتح الندوة عميد كلية الحقوق في جامعة فيلادلفيا الدكتور مؤيد الخوالدة، تطرق خلالها إلى أن التقاضي الإلكتروني يُعد أحد المظاهر الجوهرية للتطور التقني في الأنظمة القضائية المعاصرة، ولا سيما في القضاء الأردني، مشيرًا إلى وجود نصوص قانونية في التشريع الأردني تؤسس لهذا النمط من التقاضي، وأن نجاح التقاضي عن بُعد مرهون بتحقيق العدالة وضمان الحقوق الإجرائية، ما يتطلب فهمًا دقيقًا لإجراءاته وتحدياته الدستورية.
وأدارت الندوة الإعلامية علا أبو جاموس، والدكتورة نور الكبيسي، حيث توزعت أعمال الندوة على جلستين علميتين تناولتا أبعاد التقاضي الرقمي من زوايا دستورية وإجرائية وعملية.
وتضمنت الجلسة الأولى مداخلتين علميتين، جاءت الأولى بعنوان: “التحول الرقمي ما بين المواجهة والحق في الدفاع في ظل الغياب المكاني وتوافر السماع والمشاهدة والأركان والفوائد والمخاطر الإجرائية” قدمها الدكتور أحمد المعايطة، فيما جاءت المداخلة الثانية التي قدمتها الدكتورة سماتي الطيب تحت عنوان: “مبدأ المواجهة بين الخصوم في الدعوى الجزائية في ظل الوسائط الرقمية: ضمانات الضحية نموذجًا”.
وتناولت الجلسة الثانية مداخلتين علميتين، الأولى بعنوان: “اقتصاد الزمن الفضائي وحدود تسويغ تسريع العدالة على حساب جودتها” قدمتها د.أسماء حميض، أما المداخلة الثانية فكانت، بعنوان: “مبدأي المواجهة وعلنية الجلسات في ظل التقاضي الرقمي”، قدمها د. ضياء المصري.
واختُتمت الندوة بجلسة ختامية خُصصت للنقاش العام، خلصت إلى مجموعة من النتائج والتوصيات العملية، أكدت في مجملها على ضرورة تطوير الأطر التشريعية والإجرائية للتقاضي عن بُعد، بما يضمن تحقيق العدالة، وصون الحقوق الدستورية، ومواكبة التحول الرقمي في السلطة القضائية دون الإخلال بضمانات المحاكمة العادلة


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
11:01

وفيات الأربعاء 31 – 12 – 2025

10:52

علي علوان ضمن أبرز هدافي المنتخبات عالميًا في 2025

10:45

لصوص يسرقون 30 مليون يورو من بنك ادخار في ألمانيا

10:38

مهرجان جرش للثقافة والفنون أربعون عاماً من إقامة المعنى في جسد المكان

10:35

زين ترعى بطولة الأردن المفتوحة للبادل 2025

10:30

سعيدات : 200 ألف أسطوانة غاز يوميا وجاهزية تامة لمنخفض الخميس

10:23

البترا تسجل أعلى عدد زوار يومي منذ 2023

10:17

عام 2025.. أعاصير وفيضانات وحرائق وخسائر بمليارات الدولارات

10:09

السعودية تعلن تصنيع مادة نانوية لإصلاح الغضاريف في الفضاء

09:59

أحلام الغزيين 2026.. خيمة جديدة ولعب الكرة والدراسة ومعايشة لحظات سعادة

09:53

مع نهاية مهلة سلاح حزب الله.. تصعيد محتمل يخيم على لبنان

09:37

الجيش يحبط أكثر من 418 محاولة تسلل وتهريب ويسقط 89 “مسيّرة” في 2025

وفيات
وفيات الأربعاء 31 – 12 – 2025وفيات الثلاثاء 30 – 12 – 2025وفيات الإثنين 29 – 12 – 2025والد وزير الإدارة المحلية وليد المصري في ذمة اللهوفيات الأحد 28 – 12 – 2025