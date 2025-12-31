سعيدات : 200 ألف أسطوانة غاز يوميا وجاهزية تامة لمنخفض الخميس

وطنا اليوم:أكد نقيب أصحاب محطات المحروقات ومستودعات ووكالات الغاز، نهار سعيدات، أن الطلب على أسطوانات الغاز المنزلي حافظ على استقراره خلال المنخفض الجوي الأخير والأسبوع الحالي، بمعدل يومي بلغ 200 ألف أسطوانة.

جاهزية لمنخفض الخميس

وفي تصريحات طمأن سعيدات المواطنين بشأن توفر المخزون مع اقتراب المنخفض الجوي المتوقع يوم الخميس، مؤكدا أن النقابة ستستمر بالعمل وفق “الخطة السنوية” المعتادة، وأنه لا توجد أي مشاكل أو نقص في توريد الأسطوانات للمواطنين.

وأشار إلى أن النقابة لم تتلق أي ملاحظات أو شكاوى بخصوص انقطاع الطلب في السوق خلال الفترة الماضية، حيث تمت السيطرة على سلاسل التزويد بشكل ممتاز.

الكاز وأنماط الاستهلاك

وحول الطلب على مادة “الكاز”، أوضح سعيدات أنه لا يمكن حصر الكميات المباعة بشكل يومي، نظرا لأن توزيعها يتم بشكل أسبوعي أو كل 10 أيام. ولفت النقيب إلى تغير في سلوك المواطنين تجاه وسائل التدفئة، حيث بات التوجه أكبر نحو استخدام الكهرباء والمكيفات، خاصة في ظل انتشار أنظمة الطاقة الشمسية التي وصفها بأنها “أوفر وأسرع وأنظف” بالنسبة للمواطن الذي يمتلكها.

وبين سعيدات أن استخدام “الكاز” لا يزال الخيار المتاح للطبقة الفقيرة نظرا لكون سعره بمتناول اليد مقارنة بتكاليف تركيب أنظمة التدفئة الأخرى.

وتوقع سعيدات أن يستمر الطلب على المشتقات النفطية للتدفئة خلال المنخفض القادم على نفس النهج الحالي دون تغيرات مفاجئة