طوقان للسفير الأميركي : البرنامج النووي الأردني شامل ومتكامل

وطنا اليوم:بحث رئيس هيئة الطاقة الذرية الأردنية، الدكتور خالد طوقان، مع السفير الأميركي في عمان، جيم هولتسنايدر، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وآليات دعمها وتطويرها في المجالات كافة، خصوصا التعاون في مجال الطاقة النووية.

وبحسب بيان للهيئة اليوم الثلاثاء، تطرق الجانبان خلال لقائهما في مقر الهيئة، إلى جهود الهيئة في استكشاف اليورانيوم في منطقة وسط الأردن، والتي ثبتت احتياطاته واستخلاصه بدرجة نقاوة وكفاءة عالية.

واستعرض طوقان، الأعمال الجارية لتنفيذ البرنامج النووي الأردني، مؤكدا أنه برنامج شامل ومتكامل لتعزيز الاستخدامات السلمية للطاقة النووية في الأردن.

وأشار إلى أن المفاعل النووي الأردني للبحوث والتدريب له دور أساسي في بناء القدرات والكفاءات الأردنية في العلوم والتكنولوجيا النووية، من خلال تأهيل وتدريب أجيال جديدة من الباحثين والعلماء والمهندسين النوويين الأردنيين، إضافة إلى استخدام هذا المفاعل في إنتاج نظائر مشعة تحتاجها مختلف القطاعات الطبية والصناعية والإشعاعية في الأردن.

وبين أن مخزونات اليورانيوم تعتبر استراتيجية للأردن، ما يعزز أمن التزود بالوقود النووي لتوليد الطاقة، ويمنح الأردن الاستقلالية في مجال الطاقة النووية مستقبلا، سواء لتوليد الكهرباء أو تحلية مياه البحر.