جامعة البترا تطلق نظامًا رقميًا شاملًا لأتمتة أعمال الاتحاد الأردني للكاراتيه

وطنا اليوم:أطلقت جامعة البترا نظامًا رقميًا متكاملًا لأتمتة وحوسبة أعمال الاتحاد الأردني للكاراتيه. وجاء الإعلان عن النظام خلال اجتماع استضافته الجامعة في مسرح الأنباط، وجمع مجلس إدارة الاتحاد مع مدربي المراكز والحكام، لبحث الخطة الاستراتيجية للاتحاد.

وقال عميد شؤون الطلبة في جامعة البترا والناطق الإعلامي باسم الاتحاد، الدكتور إياد الملاح، إن استخدام التكنولوجيا والأنظمة الذكية يواكب متطلبات التطوير المؤسسي في العمل الرياضي، مضيفًا أن النظام الجديد الذي وفّرته الجامعة يسهم في إنجاز المهام بكفاءة ودقة، ويُسهّل الحصول على المعلومات، ويعزز الشفافية وسرعة التواصل.

من جهته، استعرض مدير مركز الريادة والابتكار في جامعة البترا، الدكتور عبد الكريم البنا، ملامح النظام الذي أشرف على تصميمه، موضحًا أن النظام يهدف إلى رقمنة شاملة لعمل الاتحاد، وتسهيل الربط بينه وبين اللاعبين والمدربين والحكام.

ويتضمن النظام إدارة متكاملة لأداء اللاعبين وإنجازاتهم، وفحوصات الترقية، والهويات الرقمية، إلى جانب إدارة البطولات والدورات. كما يوفّر إحصائيات دقيقة تُسهم في تسريع عملية اتخاذ القرار وتطوير الأداء الفني والإداري، وسيتم ربطه بالموقع الإلكتروني للاتحاد.

بدوره، شكر رئيس الاتحاد الأردني للكاراتيه، حسن مسعود، جامعة البترا على دعمها المستمر ومساهمتها في أتمتة منظومة عمل الاتحاد من خلال النظام الرقمي الجديد