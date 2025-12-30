بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. جامعات

جامعة البترا تطلق نظامًا رقميًا شاملًا لأتمتة أعمال الاتحاد الأردني للكاراتيه

30 ديسمبر 2025
جامعة البترا تطلق نظامًا رقميًا شاملًا لأتمتة أعمال الاتحاد الأردني للكاراتيه

وطنا اليوم:أطلقت جامعة البترا نظامًا رقميًا متكاملًا لأتمتة وحوسبة أعمال الاتحاد الأردني للكاراتيه. وجاء الإعلان عن النظام خلال اجتماع استضافته الجامعة في مسرح الأنباط، وجمع مجلس إدارة الاتحاد مع مدربي المراكز والحكام، لبحث الخطة الاستراتيجية للاتحاد.
وقال عميد شؤون الطلبة في جامعة البترا والناطق الإعلامي باسم الاتحاد، الدكتور إياد الملاح، إن استخدام التكنولوجيا والأنظمة الذكية يواكب متطلبات التطوير المؤسسي في العمل الرياضي، مضيفًا أن النظام الجديد الذي وفّرته الجامعة يسهم في إنجاز المهام بكفاءة ودقة، ويُسهّل الحصول على المعلومات، ويعزز الشفافية وسرعة التواصل.
من جهته، استعرض مدير مركز الريادة والابتكار في جامعة البترا، الدكتور عبد الكريم البنا، ملامح النظام الذي أشرف على تصميمه، موضحًا أن النظام يهدف إلى رقمنة شاملة لعمل الاتحاد، وتسهيل الربط بينه وبين اللاعبين والمدربين والحكام.
ويتضمن النظام إدارة متكاملة لأداء اللاعبين وإنجازاتهم، وفحوصات الترقية، والهويات الرقمية، إلى جانب إدارة البطولات والدورات. كما يوفّر إحصائيات دقيقة تُسهم في تسريع عملية اتخاذ القرار وتطوير الأداء الفني والإداري، وسيتم ربطه بالموقع الإلكتروني للاتحاد.
بدوره، شكر رئيس الاتحاد الأردني للكاراتيه، حسن مسعود، جامعة البترا على دعمها المستمر ومساهمتها في أتمتة منظومة عمل الاتحاد من خلال النظام الرقمي الجديد


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
19:30

نداء استغاثة من عراق الكرك: بلدة منكوبة تبحث عن إنصاف

19:29

وفاة طفلين شقيقين غرقاً داخل بركة زراعية في اربد

19:26

لجنة تراث مدينة عمان تنفذ زيارة ميدانية لمتابعة مشاريع تطوير جبل القلعة الأثري

19:24

أمانة عمّان تعلن حالة الطوارئ قصوى مياه اعتباراً من صباح يوم غد

19:21

أبرز إنجازات وزارة الصحة خلال عام 2025

19:17

Orange Foundation & ICON Successfully Conclude the Startup Growth Acceleration Program

19:12

مديرية الأمن العام تستعرض حصيلة الجهد الأمني خلال عام 2025

19:04

محافظ جرش يدعو لاتخاذ إجراءات وقائية لحماية المدينة الأثرية من السيول

17:53

وزير الإدارة المحلية يحذّر من تشكّل السيول ويوجّه البلديات بالنزول الفوري إلى الميدان

17:05

مدير أشغال الكرك خارج المشهد… غياب المتابعة يثير تساؤلات المواطنين

16:32

رئيس الديوان الملكي يلتقي فعاليات مجتمعية

16:30

سامر المفلح مديرا لصندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية

وفيات
وفيات الأربعاء 31 – 12 – 2025وفيات الثلاثاء 30 – 12 – 2025وفيات الإثنين 29 – 12 – 2025والد وزير الإدارة المحلية وليد المصري في ذمة اللهوفيات الأحد 28 – 12 – 2025