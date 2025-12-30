بنك القاهرة عمان
ندوة حوارية في عمّان الأهلية حول دور القضاء في التحكيم

30 ديسمبر 2025
وطنا اليوم:استقبل رئيس جامعة عمّان الأهلية الأستاذ الدكتور ساري حمدان، بحضور عميد كلية الحقوق الأستاذ الدكتور أسيد ذنيبات، كلّا من : وزير العدل الأسبق معالي الأستاذ المحامي أيمن عوده، وسعادة العين القاضية إحسان بركات، وذلك خلال ندوة حوارية متخصصة بعنوان دور القضاء في التحكيم، نظّمتها كلية الحقوق بإشراف الدكتور شادي الطراونة.
وتناولت الندوة الدور الذي يقوم به القضاء في إجراءات التحكيم في مراحله المختلفة، سواء قبل بدء التحكيم أو أثناءه أو بعد صدور الحكم التحكيمي، إضافة إلى مناقشة حدود “السلطة الرقابية للقضاء” على إجراءات التحكيم، والقرارات القضائية الصادرة في هذا الإطار، بدءًا من ردّ المحكم وانتهاءً بصدور القرار النهائي عن محكمة التمييز بتنفيذ الحكم التحكيمي.
كما جرى تسليط الضوء على الفروق بين التحكيم الوطني والتحكيم الأجنبي، وأهمية الإطار القانوني الناظم لهما، بما يعزز الثقة بآليات التحكيم كوسيلة بديلة وفاعلة لفض النزاعات، ويسهم في ترسيخ العدالة وتحقيق الاستقرار القانوني.


