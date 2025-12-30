بنك القاهرة عمان
درجات حرارة قياسية في دولة أوروبية بسبب التغير المناخي

30 ديسمبر 2025
وطنا اليوم:شهدت النمسا في العام الحالي 2025، واحدًا من أدفأ 8 أعوام في المناطق المنخفضة، منذ بدء تسجيل بيانات المناخ قبل 258 عامًا، كما جاء العام في المركز الثاني بالمناطق الجبلية، في إشارة واضحة على استمرار الاتجاه التصاعدي لارتفاع درجات الحرارة وتأثيرات التغير المناخي في هذا البلد.
وتوقع تقرير المناخ السنوي، الصادر عن الهيئة النمساوية للجيولوجيا والمناخ “جيوسفير”، أن يحتل عام 2025، المرتبة الـ7 ضمن قائمة أدفأ الأعوام المسجلة في النمسا، وفقًا لتقييم عالم المناخ ألكسندر أورليك، الذي أوضح أنّ درجات الحرارة في العام الجاري، كانت أعلى بمعدل 0.8 درجة مئوية في الأراضي المنخفضة، وبلغت الزيادة 1.3 درجة في الجبال، مقارنة بالفترة المناخية الممتدة من عام 1991 إلى 2020.

ارتفاع ملحوظ لدرجات الحرارة في النمسا
وأفاد التقرير بأنّ المقارنة مع فترات مرجعية سابقة، توضح ارتفاع درجات الحرارة في النمسا بشكل أكثر وضوحًا؛ إذ تُظهر البيانات تسجيل حدوث ارتفاع في درجات الحرارة بمقدار 2.1 درجة مئوية في الأراضي المنخفضة وبواقع 2.4 درجة في المناطق الجبلية، مقارنةً بالفترة الممتدة من 1961 إلى 1990.
وسجّل التقرير حدوث انخفاض في معدل هطول الأمطار السنوي للعام الجاري بنسبة 13%، ليصنف ضمن قائمة أكثر الأعوام جفافًا منذ بدء توثيق بيانات هطول الأمطار، مقارنة بمتوسط الفترة المناخية الممتدة من عام 1991 إلى 2020، ما يجعل عام 2025 ضمن قائمة العشرين عامًا الأكثر جفافًا في النمسا منذ بدء قياسات هطول الأمطار في عام 1858.


