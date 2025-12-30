بخطوة واحدة.. اعرف إذا كان عليك منع سفر بكل سهولة

وطنا اليوم:أعلنت إدارة التنفيذ القضائي عن إتاحة خدمة الاستعلام عن منع السفر، في إطار حرصها على تسهيل وصول المواطنين إلى معلوماتهم القضائية بكل سهولة وخصوصية.

وأوضحت الإدارة أن الخدمة تمكّن المواطنين من معرفة وضعهم التنفيذي بسرعة ودقة، وذلك من خلال الاتصال على الرقم (117111)، أو إرسال رسالة نصية إلى الرقم (94444)، حيث يتم تزويد المستعلم بحالته التنفيذية وبيان ما إذا كان هناك منع سفر من عدمه.