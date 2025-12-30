بنك القاهرة عمان
المياه: 6 سدود امتلأت بعد الهطولات المطرية الأخيرة

30 ديسمبر 2025
المياه: 6 سدود امتلأت بعد الهطولات المطرية الأخيرة

وطنا اليوم:قال الناطق باسم وزارة المياه، عمر سلامة، الثلاثاء، إن هناك 6 سدود امتلأت بكامل سعتها التخزينية خلال المنخفض الجوي الأخير، حيث امتلأ سد وادي بن حماد ليل الاثنين.
وأضاف سلامة، “هذا الموسم جيد ومبشر، ومن المتوقع أن ينعكس أثره إيجابيا على الواقع المائي والزراعي، ونأمل أن تستمر الهطولات المطرية لتعزيز المخزون المائي.”
وأشار إلى أن السدود التي امتلأت بالكامل هي سد شعيب في محافظة البلقاء، وسد الموجب، وسد اللجون، وسد وادي الكرك، وسد وادي بن حماد في محافظة الكرك، إضافة إلى سد شيظم في محافظة الطفيلة.


