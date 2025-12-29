السير تتعامل مع ارتفاع ‏منسوب المياه وتعطل بعض المركبات في العاصمة

وطنا اليوم:أكد ضابط غرفة عمليات إدارة السير، ‏النقيب كفاح الهزايمة، التعامل مع ارتفاع ‏منسوب المياه وتعطل بعض المركبات في عدد ‏من شوارع العاصمة عمّان خلال المنخفض ‏الجوي الذي تشهده المملكة.‏

ودعا المواطنين الذين تتعطل مركباتهم على الطريق العام إلى التواصل مع رقم الطوارئ 911، وعدم ترك مركباتهم ومغادرة الموقع.

وتحدث عن انتشار رقباء السير منذ ساعات الصباح الباكر لتنظيم وضمان انسيابية الحركة المرورية، ونصح السائقين بالالتزام بتعليماتهم وتفقد مركباتهم والابتعاد من الملهيات والتقيد بمسار سيرهم.