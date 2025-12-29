باحثون أردنيون يحققون إنجازا علمي على المستوى الدولي في مجال الصحة العامة

وطنا اليوم:حقق باحثون اردنيون إنجازا علميا نوعيا عزز مكانة الأردن على الساحة الدولية، حيث تمكن فريق من الباحثين الأردنيين من تحقيق حضور عالمي بارز بعد أن تبنّته أكثر من 500 دراسة وبحث علمي، كنموذج ومرجع البحثي، بعد نشره عام 2020، ليصبح أحد النماذج المرجعية الأبرز في مجال الصحة العامة، والتواصل الصحي خلال جائحة كورونا.

البحث الذي حمل عنوان

( Influence of Social Media Platforms on Public Health Protection Against) the COVID-19 Pandemic via the Mediating Effects of Public Health Awareness and Behavioral)

نشر في مجلة (JMIR Public Health and Surveillance) الدولية المرموقة، وشارك في إعداده الباحثون: الأستاذ الدكتور هاني الضمور، الأستاذ الدكتور عامر السلمان، الأستاذ الدكتور رائد بني ياسين، الأستاذ الدكتور محمد أبو حشيش، الأستاذة الدكتورة ورند الضمور.

*جائزة عربية وتقدير عالمي*

وعبر الباحثون عن شعورهم بالفخر والاعتزاز والقيمة الكبيرة بتحقيق الدراسة هذا المستوى المتقدم على سلم البحوث الدولية، وقالوا : ازددنا فخرا برفع اسم الأردن عاليا في منابر العلم والمعرفة، فمنذ صدور البحث، حظي بتقدير واحترام واسع وعلى مستوى العالم، حيث نال جائزة اتحاد مجالس البحث العلمي العربية لأفضل بحث علمي في مواجهة جائحة كورونا لعام 2020، تقديرا لقيمته العلمية وأثره التطبيقي في دعم الجهود البحثية العربية خلال واحدة من أعقد الأزمات الصحية التي واجهها العالم.

وتكمن أهمية هذا الإنجاز في النموذج المتكامل الذي قدمه الباحثون الأردنيون، والذي يوضح الدور المحوري لمنصات التواصل الاجتماعي في تعزيز حماية الصحة العامة، فقد أثبت البحث أن هذه المنصات يمكن أن تكون أدوات فاعلة في رفع مستوى الوعي الصحي، وتحفيز التغيرات السلوكية الإيجابية لدى الأفراد، وهو ما دفع مئات الباحثين حول العالم إلى تبنّي هذا النموذج أو تطويره في دراساتهم اللاحقة.

وجدير بالذكر إن تبني هذا النموذج من قبل مئات الدراسات العالمية يعكس الحضور المتقدم للبحث العلمي الأردني على الساحة الدولية، ويؤكد قدرة الباحثين الأردنيين على إنتاج نماذج علمية مؤثرة تعتمد عالميا، وتسهم في تطوير السياسات الصحية وإدارة الأزمات، كما يعزز هذا الإنجاز مكانة الأردن على خارطة البحث العلمي الدولية، ويبرهن أن العقول الأردنية قادرة على أن تكون جزءا من الحلول العالمية في مواجهة التحديات الكبرى.

*صوت الأردن في العالم*

هذا الإنجاز لا يمثل فقط نجاحا فرديا للباحثين المشاركين، بل هو أيضا دليل على أن الأردن يمتلك طاقات علمية قادرة على المنافسة عالميا، وإنتاج معرفة تعتمد في كبرى المجلات العلمية، وتؤثر في السياسات الصحية الدولية، فهو إنجاز يفتح الباب أمام المزيد من التعاون البحثي، ويعزز ثقة المجتمع العلمي العالمي بقدرات الجامعات والباحثين الأردنيين.