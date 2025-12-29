بنك القاهرة عمان
إبداعات طلابية تزين أروقة فيلادلفيا في المعرض الفني الفصلي

29 ديسمبر 2025
إبداعات طلابية تزين أروقة فيلادلفيا في المعرض الفني الفصلي

وطنا اليوم:برعاية رئيس جامعة فيلادلفيا الأستاذ الدكتور عبدالله الجراح، وبحضور نائب الرئيس للشؤون المالية والإدارية الأستاذ الدكتور خالد السرطاوي، وعميد شؤون الطلبة الدكتور حسن الدباس، افتُتح مؤخرًا في قاعة المعارض بعمادة شؤون الطلبة، المعرض الفني الفصلي لطلبة المرسم الجامعي، الذي نظمته دائرة الأنشطة الطلابية بإشراف مشرفة المرسم الجامعي إيمان البطاينة.
وتضمّن المعرض مجموعة من الأعمال الفنية التي عكست إبداعات الطلبة في مجال الفن التشكيلي، شملت رسومات ولوحات فنية متنوعة استخدمت خامات وأساليب فنية مختلفة، عكست مهاراتهم الفنية وتنوّع أفكارهم وقدرتهم على التعبير الإبداعي.
وتجوّل رئيس الجامعة في أرجاء المعرض، واطّلع على الأعمال المعروضة واستمع إلى شروحات الطلبة حول مضامينها وموضوعاتها، معربًا عن إعجابه بالمستوى الفني المتميّز للأعمال، ومؤكدًا حرص إدارة الجامعة على دعم الطلبة المبدعين وتشجيعهم على تنمية قدراتهم الفنية، بما يسهم في تعزيز مسيرتهم الإبداعية وصقل مواهبهم.
ويأتي تنظيم هذا المعرض ضمن حرص عمادة شؤون الطلبة على دعم الأنشطة الثقافية والفنية، وإتاحة المجال أمام الطلبة لعرض إبداعاتهم في بيئة جامعية محفزة على الابتكار.


