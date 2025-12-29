نادي طلبة الصيدلة ينظم يوماً تعريفياً بأنشطته

وطنا اليوم:نظّم نادي طلبة كلية الصيدلة التابع لعمادة شؤون الطلبة وبأشراف كلية الصيدلة في جامعة فيلادلفيا ، يوماً تعريفياً موسعاً بأنشطته ومبادراته، وذلك في إطار رؤية الكلية الهادفة إلى تعزيز الدور الريادي للطلبة وخدمة المجتمع الجامعي.

وشهدت الفعالية حضوراً لافتاً وتفاعلاً كبيراً من الطلبة، إلى جانب مشاركة واسعة من أعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية، حيث استعرض القائمون على النادي أبرز الخطط والمبادرات المزمع تنفيذها خلال العام الدراسي الحالي.

وأكد عميد كلية الصيدلة الدكتور نبيل النمر، في كلمته الافتتاحية، أهمية دعم الأنشطة الطلابية لما لها من دور مباشر في صقل شخصية الطلبة وتنمية مهاراتهم القيادية، موجهاً الشكر لرئيس الجامعة على رعايته الكريمة ودعمه المستمر لكافة فعاليات الكلية.

من جانبه، أشاد مشرف النادي الدكتور محمد بيان بالجهود المتميزة التي بذلها الطلبة المنظمون لإنجاح هذا اليوم، مؤكداً أن جامعة فيلادلفيا تولي الأنشطة اللامنهجية أهمية كبيرة نظراً لدورها في إعداد جيل واعٍ ومؤهل علمياً ومهارياً لمواجهة تحديات المستقبل، بما يعزز مكانة الجامعة كصرح علمي متميز.

بدوره، عبّر الطالب محمد طه، رئيس النادي، عن سعادته بانطلاق النادي رسمياً، معتبراً ذلك خطوة مهمة نحو ترسيخ ثقافة العمل التطوعي داخل الجامعة، كما قدّم شرحاً حول آليات الانتساب والمشاركة في أنشطة النادي.

وتضمّن اليوم التعريفي فقرات تفاعلية متنوعة هدفت إلى دمج الطلبة الجدد في الحياة الجامعية، وتحفيزهم على الانخراط في العمل الطلابي والتطوعي، بما يسهم في تنمية روح الابتكار والمسؤولية المجتمعية لديهم.