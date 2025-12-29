بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. جامعات

نادي طلبة الصيدلة ينظم يوماً تعريفياً بأنشطته

29 ديسمبر 2025
نادي طلبة الصيدلة ينظم يوماً تعريفياً بأنشطته

وطنا اليوم:نظّم نادي طلبة كلية الصيدلة التابع لعمادة شؤون الطلبة وبأشراف كلية الصيدلة في جامعة فيلادلفيا ، يوماً تعريفياً موسعاً بأنشطته ومبادراته، وذلك في إطار رؤية الكلية الهادفة إلى تعزيز الدور الريادي للطلبة وخدمة المجتمع الجامعي.
وشهدت الفعالية حضوراً لافتاً وتفاعلاً كبيراً من الطلبة، إلى جانب مشاركة واسعة من أعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية، حيث استعرض القائمون على النادي أبرز الخطط والمبادرات المزمع تنفيذها خلال العام الدراسي الحالي.
وأكد عميد كلية الصيدلة الدكتور نبيل النمر، في كلمته الافتتاحية، أهمية دعم الأنشطة الطلابية لما لها من دور مباشر في صقل شخصية الطلبة وتنمية مهاراتهم القيادية، موجهاً الشكر لرئيس الجامعة على رعايته الكريمة ودعمه المستمر لكافة فعاليات الكلية.
من جانبه، أشاد مشرف النادي الدكتور محمد بيان بالجهود المتميزة التي بذلها الطلبة المنظمون لإنجاح هذا اليوم، مؤكداً أن جامعة فيلادلفيا تولي الأنشطة اللامنهجية أهمية كبيرة نظراً لدورها في إعداد جيل واعٍ ومؤهل علمياً ومهارياً لمواجهة تحديات المستقبل، بما يعزز مكانة الجامعة كصرح علمي متميز.
بدوره، عبّر الطالب محمد طه، رئيس النادي، عن سعادته بانطلاق النادي رسمياً، معتبراً ذلك خطوة مهمة نحو ترسيخ ثقافة العمل التطوعي داخل الجامعة، كما قدّم شرحاً حول آليات الانتساب والمشاركة في أنشطة النادي.
وتضمّن اليوم التعريفي فقرات تفاعلية متنوعة هدفت إلى دمج الطلبة الجدد في الحياة الجامعية، وتحفيزهم على الانخراط في العمل الطلابي والتطوعي، بما يسهم في تنمية روح الابتكار والمسؤولية المجتمعية لديهم.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
19:30

نداء استغاثة من عراق الكرك: بلدة منكوبة تبحث عن إنصاف

19:29

وفاة طفلين شقيقين غرقاً داخل بركة زراعية في اربد

19:26

لجنة تراث مدينة عمان تنفذ زيارة ميدانية لمتابعة مشاريع تطوير جبل القلعة الأثري

19:24

أمانة عمّان تعلن حالة الطوارئ قصوى مياه اعتباراً من صباح يوم غد

19:21

أبرز إنجازات وزارة الصحة خلال عام 2025

19:17

Orange Foundation & ICON Successfully Conclude the Startup Growth Acceleration Program

19:12

مديرية الأمن العام تستعرض حصيلة الجهد الأمني خلال عام 2025

19:04

محافظ جرش يدعو لاتخاذ إجراءات وقائية لحماية المدينة الأثرية من السيول

17:53

وزير الإدارة المحلية يحذّر من تشكّل السيول ويوجّه البلديات بالنزول الفوري إلى الميدان

17:05

مدير أشغال الكرك خارج المشهد… غياب المتابعة يثير تساؤلات المواطنين

16:32

رئيس الديوان الملكي يلتقي فعاليات مجتمعية

16:30

سامر المفلح مديرا لصندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية

وفيات
وفيات الأربعاء 31 – 12 – 2025وفيات الثلاثاء 30 – 12 – 2025وفيات الإثنين 29 – 12 – 2025والد وزير الإدارة المحلية وليد المصري في ذمة اللهوفيات الأحد 28 – 12 – 2025