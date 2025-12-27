الأمن العام يدعو المواطنين إلى توخي الحذر خلال المنخفض الجوي القادم

وطنا اليوم _

حذرت مديرية الأمن العام المواطنين من الأحوال الجوية المتوقعة خلال الأيام المقبلة، وذلك نتيجة تأثر المملكة بمنخفض جوي مصحوب بأمطار ورياح، قد تؤدي إلى تشكل السيول في بعض المناطق.

ودعت المديرية المواطنين إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر، والابتعاد عن المناطق المنخفضة والأودية تجنباً لخطر السيول، كما أكدت على أهمية القيادة بحذر على الطرقات لتفادي الانزلاقات،وتثبيت الأجسام القابلة للتطاير.

وشددت المديرية على ضرورة الاستخدام الآمن لوسائل التدفئة، ومراقبة الأطفال وتهوية المنازل بشكل دوري، وإطفائها عند النوم.

وأكدت المديرية أنها على أهبة الاستعداد للتعامل مع أي طارئ، داعية الجميع إلى متابعة التحديثات الجوية والالتزام بالإرشادات لضمان السلامة العامة.