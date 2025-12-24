التعليم العالي: 480 ألف طالب جامعي 60% منهم في الجامعات الرسمية

وطنا اليوم:أظهرت البيانات الإحصائية الصادرة عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مطلع العام الجامعي 2025–2026، أن إجمالي عدد الطلبة الدارسين في مؤسسات التعليم العالي في المملكة بلغ 480 ألفاً و تسعة طلبة من الجنسين توزّعوا بنسبة 60 بالمئة في الجامعات والكليات الرسمية، مقابل 40 بالمئة في الجامعات والكليات الخاصة.

وبيّنت الإحصاءات أن عدد الطلبة الوافدين (غير الأردنيين) بلغ 55410 طلاب من 119 دولة، يشكلون ما نسبته 11.5 بالمئة من إجمالي عدد الطلبة، في مؤشر على تنامي مكانة الأردن كمركز إقليمي للتعليم العالي.

وعلى مستوى الدرجات العلمية، استحوذت مرحلة البكالوريوس على النسبة الأكبر من أعداد الطلبة بواقع 82.3 بالمئة، تلتها درجة الدبلوم المتوسط بنسبة 11بالمئة، ثم الماجستير بنسبة 4.5 بالمئة، فالدبلوم العالي بنسبة 1.2 بالمئة، فيما بلغت نسبة طلبة الدكتوراه 1بالمئة.

وفي الجانب الأكاديمي، بلغ عدد أعضاء هيئة التدريس 14152 عضواً، شكّلت الإناث ما نسبته 41 بالمئة، ويعمل في الجامعات الرسمية 60 بالمئة مقابل 40 بالمئة في الجامعات الخاصة، ضمن منظومة تضم 83 مؤسسة تعليمية.

وأشار التقرير إلى طرح 2430 تخصصاً في مختلف المؤسسات التعليمية، شملت استحداث 201 تخصص جديد، في حين بلغ عدد المؤسسات التعليمية غير الأردنية المعترف بها من قبل الوزارة 2971 مؤسسة، في إطار تعزيز جودة التعليم وضبط مخرجاته الأكاديمية.