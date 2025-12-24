وفد صيني رفيع يزور جامعة فيلادلفيا ويشيد بإنجازاتها في تعليم اللغة الصينية

وطنا اليوم:استقبلت جامعة فيلادلفيا وفدًا رسميًّا من مركز تعليم اللغة والتعاون الدولي في الصين التابع لوزارة التعليم الصينية، برئاسة نائبه المدير يوتيانتشي، يرافقه عدد من مسؤولي المركز.

وكان في استقبال الوفد رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور عبد الله الجراح، ونائب الرئيس للشؤون المالية والإدارية الدكتور خالد السرطاوي، بالإضافة إلى المديرة الأردنية لمعهد كونفوشيوس في الجامعة الدكتورة ديما الملاحمه، والمدير الصيني لمعهد كونفوشيوس في جامعة فيلادلفيا الدكتور دينغ هايبين.

وخلال اجتماع العمل، أشاد الوفد الصيني بالتقدم الذي أحرزته الجامعة في تطوير برامج اللغة الصينية، بما في ذلك إنشاء أول برنامج بكالوريوس وأول برنامج ماجستير مختصين باللغة الصينية على مستوى الجامعات الأردنية، مؤكدًا استمرار الدعم الصيني لتطوير البرامج ورفدها بكفاءات تدريسية وتقنيات حديثة مثل الذكاء الاصطناعي ومنصات التعليم الافتراضي.

من جانبه، رحّب الدكتور عبد الله الجراح بالوفد الزائر، معبرًا عن اعتزاز الجامعة بالشراكة الأكاديمية مع الصين، ومثمنًا الدعم المستمر الذي يقدمه المركز في رفد الجامعة بالكفاءات التدريسية. مشيدًا بالدور الكبير الذي يقوم به معهد كونفوشيوس في تعزيز التبادل الثقافي والحضاري .

وتضمنت الزيارة جولة ميدانية شملت مختبر اللغة الصينية في معهد كونفوشيوس في جامعة فيلادلفيا، والاطلاع على آلية إجراء امتحانات الكفاءة في اللغة الصينية (HSK) إلكترونيًّا. كما زار الوفد المكاتب وقاعات التدريس، واطلع على وثائق عمل المعهد، وأجرى جلسة نقاشية خاصة مع كادر اللغة الصينية الموفدين من الصين.

وتأتي هذه الزيارة في إطار تعزيز التعاون الأردني–الصيني في مجالات التعليم والتبادل الثقافي، والاستعداد للمشاركة في فعاليات وبرامج مشتركة خلال الفترة المقبلة، وعلى رأسها المؤتمر العالمي للغة الصينية لعام 2025 تحت شعار: “الابتكار يقود التمكين الرقمي والذكي – لنجعل اللغة الصينية بلا مسافات”.

وتؤكد جامعة فيلادلفيا استمرار جهودها في تعزيز دورها الريادي في تعليم اللغة الصينية وتوسيع جسور التعاون الدولي