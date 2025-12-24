بنك القاهرة عمان
محافظة البلقاء تحتفل باليوم العالمي للتطوع وتُكرّم جامعة عمّان الأهلية

وطنا اليوم:برعاية معالي وزيرة التنمية الاجتماعية السيدة وفاء بني مصطفى، احتفلت محافظة البلقاء بالتعاون مع اتحاد الجمعيات الخيرية / البلقاء ، بـاليوم العالمي للتطوع، وذلك بحضور رئيس لجنة بلدية السلط الكبرى ونائب محافظ البلقاء السيد علي البطاينة، إلى جانب عدد من أصحاب المعالي والسعادة وممثلي المؤسسات الرسمية.
وخلال الحفل، تسلّم رئيس جامعة عمّان الأهلية الأستاذ الدكتور ساري حمدان درعًا تذكاريًا، تقديرًا لدور الجامعة وجهودها في دعم العمل التطوعي وتعزيز ثقافة المسؤولية المجتمعية.
ورافق رئيس الجامعة في هذه المناسبة عميد شؤون الطلبة الأستاذ الدكتور مصطفى عطيات، حيث تأتي مشاركة الجامعة تأكيدًا على التزامها بدورها المجتمعي وحرصها على تشجيع طلبتها على الانخراط في المبادرات التطوعية، بما يسهم في خدمة المجتمع وتعزيز قيم العطاء والانتماء الوطني.
وأكد الأستاذ الدكتور ساري حمدان أن اليوم العالمي للتطوع يجسّد قيم العطاء والمسؤولية المجتمعية، مشيرًا إلى أن جامعة عمّان الأهلية تولي العمل التطوعي اهتمامًا خاصًا وتسعى إلى ترسيخه لدى طلبتها ضمن رؤيتها في خدمة المجتمع وتحقيق التنمية المستدامة.
وأضاف أن هذا الدور يأتي بدعم وتوجيه من رئيس هيئة المديرين الدكتور ماهر الحوراني ونائبه السيد عمر الحوراني، مثمّنًا جهود وزارة التنمية الاجتماعية ومحافظة البلقاء واتحاد الجمعيات الخيرية، ومؤكدًا أن هذا التكريم يُعدّ تقديرًا لأسرة الجامعة كافة.


