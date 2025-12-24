بنك القاهرة عمان
جامعة فيلادلفيا تنظم محاضرة توعوية حول التبرع وواقع زراعة الأعضاء في الأردن

10 ثواني ago
وطنا اليوم:نظّمت عمادة شؤون الطلبة، بالتعاون مع دائرة العلاقات العامة في جامعة فيلادلفيا، محاضرة توعوية بعنوان: “التبرع وواقع زراعة الأعضاء في الأردن”، وذلك بالتعاون مع مديرية المركز الأردني لزراعة الأعضاء في وزارة الصحة، بحضور عدد من أعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية، وجمع من طلبة الجامعة، إلى جانب عدد من ممثلي المركز الأردني لزراعة الأعضاء
وتحدث نائب رئيس وحدة زراعة الأعضاء في المركز الدكتور مصباح بني عطا عن أهمية التبرع بالأعضاء في إنقاذ حياة المرضى المصابين بالفشل العضوي، موضحًا مفهوم الموت الدماغي وآليات تشخيصه، ومبينًا أن فترة الوفاة الدماغية تمثل المرحلة المناسبة للتبرع بالأعضاء. كما استعرض إجراءات زراعة الأعضاء، والمدة الزمنية لصلاحية الأعضاء القابلة للزراعة، مؤكدًا أن التبرع بالأعضاء واجب وطني وإنساني.
من جانبه، قدّم رئيس شعبة الخدمة الاجتماعية في المركز الدكتور خضر الرواجفة نبذة تعريفية عن دور المركز الأردني لزراعة الأعضاء، والإجراءات المتبعة لتنظيم عمليات التبرع، إضافة إلى إحصاءات تتعلق بأعداد المتبرعين والمستفيدين.
من جانبه، عبّر عميد شؤون الطلبة الدكتور حسن الدباس عن شكره للمحاضرين والمشاركين، مؤكدًا حرص جامعة فيلادلفيا على تنظيم محاضرات توعوية فاعلة تسهم في خدمة المجتمع وتعزيز الوعي بالقضايا الإنسانية والوطنية
وفي ختام المحاضرة، دار حوار مفتوح أجاب خلاله المحاضرون عن أسئلة واستفسارات الطلبة


