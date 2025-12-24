الجيش يتعامل مع جماعات تهريب أسلحة ومخدرات على الواجهة الشمالية

وطنا اليوم:تتعامل القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي ومنذ مساء الثلاثاء، مع عدد من الجماعات التي تعمل على تهريب الأسلحة والمواد المخدرة على الواجهة الحدودية الشمالية للمملكة الأردنية الهاشمية.

وبينت القوات المسلحة الأردنية أنها تجري تقييماً للموقف عملياتياً واستخبارياً لتحييد تلك الجماعات والتعامل معها، ومنع مختلف أشكال التسلل والتهريب للأسلحة والمخدرات في إطار دورها في حماية أمن واستقرار المملكة.

وقال مصدر عسكري إن الاشتباكات مع الجماعات التي تعمل على تهريب الأسلحة والمخدرات لا تزال مستمرة.

وأكد عدم وجود إصابات في صفوف القوات المسلحة، مشيرا إلى أنه سيتم الكشف عن التفاصيل كافة فور انتهاء العملية.