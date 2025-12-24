وفاة وإصابتان بانفجار جسم متفجّر قديم في الظليل

وطنا اليوم:قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّه ورد بلاغ بإسعاف ثلاثة أشخاص من منطقة الظليل إلى المستشفى، وما لبث أحدهم أن فارق الحياة، إثر تعرّضهم للإصابة أثناء عملهم في جمع الخردة، فيما ما زال المصابان قيد العلاج.

وأضاف الناطق الإعلامي أنّ التحقيقات أكّدت قيام الأشخاص بجمع الخردة، ومن بينها جسم متفجّر قديم، وعند محاولة قصّه انفجر بهم، حيث تولّى المختصّون تطويق المكان وفتح تحقيق في الحادثة.

وأهاب الناطق الإعلامي بالعاملين في جمع الخردة أخذ الحيطة والحذر والانتباه أثناء عملهم، وعند الاشتباه بأي جسم غريب، عدم العبث به أو نقله إلى المنازل، وإبلاغ الجهات المعنية عنه على الفور.