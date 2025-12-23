رقم قياسي.. 55,410 طلاب وافدين يدرسون في الأردن

وطنا اليوم:أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الثلاثاء، أن عدد الطلبة العرب والأجانب المستجدين الذين التحقوا حديثاً للدراسة في مؤسسات التعليم العالي الأردنية بداية العام الجامعي الحالي 2025-2026 في جميع البرامج والتخصصات والدرجات بلغ 12,973 طالباً وطالبة.

وأضافت الوزارة أن إجمالي الطلبة الوافدين من العرب والأجانب الدارسين في مؤسسات التعليم العالي الأردنية في مختلف البرامج والتخصصات والدرجات مع بداية العام الجامعي الحالي 2025-2026 ارتفع إلى 55,410 طالبا وطالبة حضروا للدراسة في المملكة من 119دولة حول العالم.

وأشارت إلى أن العدد الإجمالي للعام الماضي 2024-2025 كان 51,647 طالبا وطالبة، أي أن العدد الإجمالي ارتفع هذا العام عن العام الماضي بواقع 3,763 طالبا وطالبة.

وأكدت الوزارة أن هذه الزيادة في أعداد الطلبة الوافدين الملتحقين في مؤسسات التعليم العالي الأردنية جاءت نتيجة لتميز الأردن بالعديد من المزايا والفرص التي يمكن البناء عليها واستثمارها في هذا المجال منها السمعة المتميزة، وجودة مخرجات التعليم العالي، وتوفر الأمن والأمان الذي يتمتع به الأردن، بالإضافة إلى عدد من العوامل السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي تعتبر عوامل جاذبة للطلبة الوافدين.

وتابعت أن هذه الزيادة جائت أيضًا نتيجة الجهود التي بذلتها الوزارة ممثلة بلجنة استقطاب الطلبة الوافدين التي شكلها مجلس التعليم العالي، ووحدة شؤون الطلبة الوافدين في الوزارة، والشريك الاستراتيجي للوزارة في هذا الملف، وهو هيئة تنشيط السياحة ممثلةً بوحدة السياحة التعليمية خلال الأعوام الأخيرة، حيث تقوم الوزارة والهيئة بتنفيذ الخطة التنفيذية لاستراتيجية استقطاب الطلبة الوافدين للدراسة في مؤسسات التعليم العالي في الأردن للأعوام (2023-2027)، والمقرة من مجلس الوزراء الموقر، وستقوم الوزراة خلال الأيام القادمة بنشر انفوجرافيك جديد تفصيلي عن إحصائيات الطلبة الوافدين للعام الجامعي 2025-2026.