الأجهزة الأمنية تُلقي القبض على سارقي “أغنام” في بني كنانة

وطنا اليوم:أكد محافظ إربد رضوان العتوم أن الأجهزة المختصة في مديرية شرطة محافظة إربد تمكنت من إلقاء القبض على مجموعة من الأشخاص تورطوا في سرقة موقعين لتربية الأغنام في منطقة لواء بني كنانة.

​وأشار العتوم إلى أن التحقيقات جارية حاليا مع المقبوض عليهم للوقوف على كافة تفاصيل الحادثة مؤكدا أنه سيتم تحويلهم إلى الادعاء العام فور استكمال الإجراءات القانونية اللازمة لنيل جزائهم العادل.

​وشدد المحافظ على أن الأجهزة الأمنية تقف بالمرصاد لكل من يحاول الاعتزاز على ممتلكات المواطنين لافتا إلى استمرار الجهود الأمنية للحفاظ على استقرار وأمن كافة مناطق المحافظة.