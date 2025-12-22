بنك القاهرة عمان
خارطة سوريا بدون الجولان تثير جدلا واسعا على المنصات

14 ثانية ago
خارطة سوريا بدون الجولان تثير جدلا واسعا على المنصات

وطنا اليوم:أثار منشور وزارة الخارجية السورية جدلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي، بعد أن نشرت الوزارة خارطة للبلاد بعنوان “سوريا بدون قانون قيصر”، عقب توقيع الرئيس الأميركي دونالد ترامب على قرار إلغاء العقوبات التي نص عليها القانون.
ولكن ما لفت انتباه المتابعين لم يكن فقط الرسالة المرتبطة برفع العقوبات، بل عدم وجود مرتفعات الجولان السورية المحتلة في الخارطة، الأمر الذي اعتبره كثيرون خطأ فادحا وأثار موجة من التعليقات الغاضبة.
وطالب عدد من المغردين فريق العمل في الوزارة بمراجعة الخرائط المنشورة بعناية، وكتب أحدهم: “يا ريت فريق التصميم ينتبه على الخرائط.. الجولان مقصوص”، بينما ذهب آخرون إلى التساؤل: “هل هو خطأ نتيجة سحب الخارطة من غوغل، أم أنه فعل مقصود؟”.
وعبر بعضهم عن رفضه الشديد لظهور خارطة سوريا بلا الجولان، واعتبر ذلك بمثابة “إقرار ببيعه أو التنازل عنه زمن النظام المخلوع”، قائلين إن التحرير يجب أن يشمل كل الأراضي السورية، حتى لو لم يجرِ استعادتها فورا، وأكدوا أن الجولان “لا يزال وسيبقى سوريا “.
في المقابل، أوضح آخرون أن الأمر على الأرجح خطأ تصميمي، إذ يعتقدون أن المصمم استخدم خارطة جاهزة من موقع “شترستوك” (لخدمات الصور والمحتوى) ووضعها في التصميم دون إجراء تعديلات لإضافة الجولان.
وحتى كتابة الخبر لم تنشر وزارة الخارجية السورية أي تعليق عن الخارطة.
الجدير بالذكر أن هضبة الجولان الواقعة في أقصى جنوب غربي سوريا، احتلتها إسرائيل في حرب عام 1967، ثم أعلنت ضمها رسميا عام 1981، في خطوة لم تعترف بها الأمم المتحدة التي تصنفها “أرضا عربية محتلة نتيجة أعمال عدوانية”. وتوجه أصابع اتهام للنظام المخلوع ببيعه والتنازل عنه لصالح إسرائيل زمن حكم حافظ الأسد والد بشار.


