الإفراج عن الطبيبة رحمة العدوان في بريطانيا

وطنا اليوم:أعلنت عائلة الدكتورة البريطانية رحمة العدوان بأن الشرطة أفرجت عنها بعد ساعات من اعتقالها صباح اليوم الاثنين، عقب اقتحام منزلها للمرة الثالثة.

وأوضحت العائلة أن الاعتقال جاء على خلفية شكاوى قدمها ضدها أنصار الاحتلال بسبب مواقفها الرافضة لممارسات جيش إسرائيل ضد المدنيين في غزة.

وكانت أكدت وسائل إعلام عربية في بريطانيا، صباح اليوم الاثنين، اعتقال السلطات البريطانية للطبيبة من أصول فلسطينية، رحمة العدوان، ضمن حملة اعتقالات طالت عددًا من النشطاء خلال الساعات الـ48 الماضية.

وجاء ذلك على خلفية إضراب عن الطعام نفّذه عدد من المعتقلين من جماعة “فلسطين أكشن”، الرافضة للعدوان على غزة، والتي كان لها دور كبير في المظاهرات المؤيدة لفلسطين في بريطانيا خلال الفترة الماضية.

وأعرب مراقبون وحقوقيون في بريطانيا عن قلقٍ متزايد إزاء مؤشرات تراجع الحريات العامة وحقوق الإنسان، خصوصًا مع اتساع نطاق الملاحقات المرتبطة بالنشاط السياسي والتضامني.

وسبق أن اعتُقلت العدوان أكثر من مرة على خلفية رفضها للعدوان على قطاع غزة، كما سبق أن تعرّضت لمضايقات كثيرة، من أبرزها فصلها عن مزاولة المهنة لمدة 15 شهرًا بتهمة معاداة “السامية”