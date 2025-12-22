الرئيس السوري يستقبل وفدا تركيا رفيع المستوى في دمشق

وطنا اليوم:استقبل الرئيس السوري أحمد الشرع، في قصر الشعب بدمشق، وفدا تركيا رفيع المستوى يترأسه وزير الخارجية هاكان فيدان، ويضم كلا من وزير الدفاع يشار غولر، ورئيس جهاز المخابرات إبراهيم قالن؛ وذلك لبحث جملة من الملفات الاستراتيجية المرتبطة بالعلاقات الثنائية بين البلدين.

تأتي هذه الزيارة في إطار تقييم شامل لمسار العلاقات التركية السورية بأبعادها السياسية والاقتصادية والأمنية، وهي تتزامن مع مرور عام كامل على سقوط النظام السابق في الثامن من ديسمبر 2024.

ومن المنتظر أن يناقش الجانبان متابعة تنفيذ “اتفاق 10 آذار”، المرتبط بدمج المؤسسات المدنية والعسكرية التابعة لقوات “قسد” في إدارة الدولة، وهو الملف الذي يمس الأمن القومي التركي بشكل مباشر، لا سيما في ظل المماطلة في تنفيذ بنوده.

وعلى صعيد آخر، يتصدر ملف التحديات الميدانية طاولة المباحثات، حيث يبحث الوفدان المخاطر الأمنية الناجمة عن الاعتداءات الإسرائيلية في جنوب سوريا.

ويتناول الاجتماع سبل التعاون لمنع إعادة إحياء تنظيم “داعش” الإرهابي، خصوصا بعد انضمام سوريا مؤخرا إلى “التحالف الدولي لمحاربة داعش”، وذلك لضمان عدم استغلال التنظيم لأي فراغ قد يطرأ على الساحة السورية.

وبالتوازي مع الملفات الأمنية، يسعى الجانبان إلى تعزيز التعاون التنموي من خلال نقاش مشاريع ثنائية لإعادة إعمار سوريا، وبناء القدرات المؤسساتية للحكومة الجديدة. وفي خطوة دبلوماسية هامة تعكس عمق التقارب، سيبدأ نائب وزير الخارجية التركي، نوح يلماز، مهام عمله رسميا في العاصمة السورية بعد تعيينه سفيرا لتركيا لدى دمشق.

يذكر أن هذه الزيارة تندرج ضمن سلسلة من اللقاءات رفيعة المستوى بصيغة (3+3)، والتي شهدت زخما كبيرا خلال العام الماضي؛ بدءا من زيارة وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني لأنقرة في يناير الماضي، وصولا إلى لقاءات مارس وأكتوبر؛ مما يؤكد سعي البلدين لتضميد جراح الحرب وترسيخ استقرار المنطقة بما يحقق مصالحهما المشتركة.