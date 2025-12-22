بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. جامعات

عمّان الأهلية تفوز بثلاث جوائز بأولمبياد اللغة الإنجليزية العالمي

27 ثانية ago
عمّان الأهلية تفوز بثلاث جوائز بأولمبياد اللغة الإنجليزية العالمي

وطنا اليوم:في إنجاز أكاديمي وإبداعي يعكس تميز طلبتها وتكامل برامجها التعليمية، حققت جامعة عمّان الأهلية إنجازًا أكاديميًّا لافتًا بحصولها على المركز الثاني في محور امتحان اللغة الإنجليزية ضمن أولمبياد اللغة الإنجليزية العالمي للجامعات، وذلك من بين 55 فريقًا مشاركًا، حيث جاء المركز الأول من نصيب جامعة اليرموك، بينما حلّت جامعة النجاح- فلسطين في المركز الثالث. ويُعد هذا الفوز مؤشرًا واضحًا على المستوى المتقدم لطلبة الجامعة في الكفاءة اللغوية والدقة الأكاديمية وفق معايير تنافسية عالية.
وإلى جانب هذا الإنجاز النوعي، حصدت الجامعة جائزتين إضافيتين تمثّلتا في جائزة العمل المجتمعي الأكثر تأثيرًا وجائزة العرض المسرحي، ما يعكس تميز طلبة جامعة عمّان الأهلية في الجوانب اللغوية، والإبداعية، والعمل الجماعي، وتكامل مهاراتهم الأكاديمية والتطبيقية.
وجرى توزيع الجوائز خلال الحفل الختامي للأولمبياد، الذي أُقيم تحت رعاية معالي وزير التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي الأستاذ الدكتور عزمي محافظة، وبحضور عدد من المسؤولين والأكاديميين وممثلي المؤسسات التعليمية المشاركة.
وتأتي هذه المشاركة في هذا الحدث العالمي بتوجيه من عطوفة رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور ساري حمدان، وبإشراف مباشر من عميدة كلية الآداب والعلوم الأستاذة الدكتورة ليندا الخواجا، ورئيس قسم اللغة الإنجليزية الدكتور أحمد شلبي، حيث مثّل الجامعة فريقان أشرف على تدريبهما كلٌّ من الدكتور خالد العنبر والدكتور محمد القطاونة من قسم اللغة الإنجليزية وقدم الدكتور صالح حماد من كلية العلوم التربوية الدعم والتوجيه للفرق المشاركة في إعداد مشاريعهم البحثية.
وتُعرب جامعة عمّان الأهلية عن فخرها بهذه الإنجازات، التي تؤكد تميّز طلبتها في اللغة الإنجليزية وحرصها على تطوير مهاراتهم اللغوية وفق معايير أكاديمية دولية، بما يعزز مكانتها في المحافل الأكاديمية.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
09:37

إعادة انتخاب أ.د.ساري حمدان نائبا لرئيس الاتحاد الآسيوي لكرة اليد

09:36

عمان الاهلية توقع مذكرة تفاهم مع جامعة بور سعيد الحكومية

09:28

دروزة للأورام : كل دينار يُحصّل من التبغ يقابله 3 إلى 5 دنانير تكلفة صحية لاحقة

09:23

30.6 ألف متقاعد ضمان جديد من بداية العام

09:22

بيان صادر عن حزب العمال بشأن اتفاقية تعدين النحاس المعروضة على مجلس الأمة للتصديق

09:21

مؤسسة سفراء الريف تطلق ورقة سياسات لتعزيز مشاركة المرأة في قانون الإدارة المحلية

09:18

شركة مناجم الفوسفات الأردنية تواصل تعزيز مكانتها العالمية

09:16

عمرة والحسا… ما بين التنمية وزخرف القول واشياء أخرى

09:12

منذ كارثة ‌فوكوشيما.. اليابان تستعد لإعادة تشغيل أكبر محطة نووية في العالم

09:09

تفاؤل أميركي أوكراني بشأن محادثات ميامي وروسيا ترفض تعديل خطة السلام

00:15

محمد فراس الحنيطي… حكاية شاب أردني صنع من الاجتهاد مجدًا ومن العطاء بصمة خالدة

23:44

حزب الميثاق الوطني ينظّم فعالية بازار وكرنفال مادبا

وفيات
وفيات الأحد 21 – 12 – 2025وفيات الجمعة 19 – 12 – 2025وطنا اليوم تعزي العميد حيدر الشبول بوفاة والدهوفيات اليوم الخميس 18 – 12 – 2025البلاونة ينعى الحاج سليمان علي محمود الرموني