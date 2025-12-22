عمّان الأهلية تفوز بثلاث جوائز بأولمبياد اللغة الإنجليزية العالمي

وطنا اليوم:في إنجاز أكاديمي وإبداعي يعكس تميز طلبتها وتكامل برامجها التعليمية، حققت جامعة عمّان الأهلية إنجازًا أكاديميًّا لافتًا بحصولها على المركز الثاني في محور امتحان اللغة الإنجليزية ضمن أولمبياد اللغة الإنجليزية العالمي للجامعات، وذلك من بين 55 فريقًا مشاركًا، حيث جاء المركز الأول من نصيب جامعة اليرموك، بينما حلّت جامعة النجاح- فلسطين في المركز الثالث. ويُعد هذا الفوز مؤشرًا واضحًا على المستوى المتقدم لطلبة الجامعة في الكفاءة اللغوية والدقة الأكاديمية وفق معايير تنافسية عالية.

وإلى جانب هذا الإنجاز النوعي، حصدت الجامعة جائزتين إضافيتين تمثّلتا في جائزة العمل المجتمعي الأكثر تأثيرًا وجائزة العرض المسرحي، ما يعكس تميز طلبة جامعة عمّان الأهلية في الجوانب اللغوية، والإبداعية، والعمل الجماعي، وتكامل مهاراتهم الأكاديمية والتطبيقية.

وجرى توزيع الجوائز خلال الحفل الختامي للأولمبياد، الذي أُقيم تحت رعاية معالي وزير التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي الأستاذ الدكتور عزمي محافظة، وبحضور عدد من المسؤولين والأكاديميين وممثلي المؤسسات التعليمية المشاركة.

وتأتي هذه المشاركة في هذا الحدث العالمي بتوجيه من عطوفة رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور ساري حمدان، وبإشراف مباشر من عميدة كلية الآداب والعلوم الأستاذة الدكتورة ليندا الخواجا، ورئيس قسم اللغة الإنجليزية الدكتور أحمد شلبي، حيث مثّل الجامعة فريقان أشرف على تدريبهما كلٌّ من الدكتور خالد العنبر والدكتور محمد القطاونة من قسم اللغة الإنجليزية وقدم الدكتور صالح حماد من كلية العلوم التربوية الدعم والتوجيه للفرق المشاركة في إعداد مشاريعهم البحثية.

وتُعرب جامعة عمّان الأهلية عن فخرها بهذه الإنجازات، التي تؤكد تميّز طلبتها في اللغة الإنجليزية وحرصها على تطوير مهاراتهم اللغوية وفق معايير أكاديمية دولية، بما يعزز مكانتها في المحافل الأكاديمية.