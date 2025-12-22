30.6 ألف متقاعد ضمان جديد من بداية العام

الخبير موسى الصبيحي

ارتفع العدد التراكمي لمتقاعدي الضمان من ( 359459 ) متقاعداً كما في 31-12-2024 ليصل إلى ( 390138 ) متقاعداً كما في هذا اليوم الاثنين الموافق 22-12-2025 بزيادة بلغت ( 30679 ) متقاعداً جديداً خرجوا على التقاعد منذ مطلع العام الجاري 2025 وحتى تاريخه وبنسبة نمو بلغت حوالي ( 8.5 % ).

كما ارتفعت فاتورة التقاعد الشهرية من حوالي ( 156 ) مليون دينار عن شهر كانون الثاني 2024 لتصل إلى حوالي ( 173 ) مليون دينار عن الشهر الحالي/ كانون الثاني 2025. وبنسبة نمو بلغت ( 10.8 % ).

ومن المتوقع أن تبلغ فاتورة التقاعد الإجمالية للعام الحالي 2025 حوالي ( 2.03 ) مليار دينار ( ملياران و “30” مليون دينار).