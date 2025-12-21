تحوطوا جيدا.. وقف ضخ مياه الديسي عن مناطق واسعة الأسبوع القادم – أسماء

وطنا اليوم:أعلنت وزارة المياه والري/سلطة المياه وشركة مياه الأردن مياهنا والشركة المشغلة لخط مياه الديسي ( ديواكو) عن عزمها على إيقاف ضخ مياه الديسي الأسبوع القادم اعتبارا من يوم صباح الاحد الموافق 28/12/2025 وحتى صباح يوم الخميس الموافق1/1/2026 ؛ ولمدة 96 ساعة لإجراء أعمال الصيانة الوقائية السنوية المبرمجة من قبل الشركة المشغلة لمشروع مياه الديسي على عدد من مرافق منظومة مياه الديسي .

وبينت الوزارة / سلطة المياه أن إجراء عمليات وقف ضخ المياه من مشروع مياه الديسي يأتي بهدف تنفيذ أعمال الصيانة الدورية المبرمجة السنوية للمحافظة على ديمومة ضخ المياه إلى جميع المناطق والمشتركين، مبينة أن التوقف المبرمج لضخ المياه من مشروع الديسي سيؤثر جزئيا على عدد من المناطق المحددة في محافظتي العاصمة عمّان والزرقاء.

ودعت الوزارة / سلطة المياه وشركة مياهنا المواطنين إلى ضرورة أخذ الاحتياطات اللازمة والاستعداد الجيد خلال الأسبوع الحالي، وتخزين كميات كافية من المياه تفي باحتياجات المشتركين خلال فترة التوقف، موضحة أن مشروع مياه الديسي هو مشروع تم بناؤه على نظام BOT بحيث تتولى الشركة المشغلة للمشروع أعمال تشغيل المشروع والمحافظة على كافة مرافق وإجراء الصيانة الدورية اللازمة لغايات ضمان ديمومة فاعليته بكفاءة طوال مدار العام .

وبينت الوزارة/ سلطة المياه وشركة مياهنا أن المناطق التي ستتأثر في كل من العاصمة عمان والزرقاء منطقة الرصيفة هي على النحو التالي:

محافظة العاصمة- عمان

سحاب، أبو علندا، لواء الموقر، المناطق المحيطة بطريق مأدبا، لواء ناعور، المرقب، أحد، جاوا، المقابلين، أم قصير، البنيات، مرج الحمام، الياسمين، القويسمة، البنيات، ضاحية الأمير علي، اليادودة، خريبة السوق، الطيبة، الجويدة، اللبن، الطنيب، خشافية الشوابكة، خشافية الدبايبة، العلكومية، الجيزة، القسطل، ضاحية الحاج حسن، الزهور، الأشرفية، المستندة، أم نوارة.

أبو نصير ، شفابدران ، الجبيهة، ضاحية الرشيد ، خلدا ، تلاع العلي ، أم السماق ، دابوق ، صويلح ، الكمالية، صافوط ، ضاحية الأمير راشد ، حي الكرسي ، الجندويل ، البيادر، دير غبار، عبدون، الصويفية ،حي السهل، جبل عمان، الرونق، الروابي، قرى وادي السير وبدر الجديدة.

الشميساني ، المدينة الرياضية ، عرجان ، أم أذينة ، الجاردنز ، تلاع العلي ، الرابية ، جبل الحسين، جبل اللويبدة ،العبدلي ، طارق ، طبربور ، الخزنة ، ضاحية الأمير حسن ، المرقب ، المنارة ، الحرشة ، حي عدن، النصر ، جبل القلعة، ماركا الشمالية والجنوبية، إسكان ماركا، الهاشمي الشمالي والجنوبي.

محافظة الزرقاء – لواء الرصيفة

حي الجندي، الأمير علي، العراتفه، أجزاء من حي الحسين ، حي الفاخوره ، إسكان الأمير هاشم، إسكان المعلمين ، حي أبو غليون البيبسي.